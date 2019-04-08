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免屈打成招　房仲新廣告大玩黑色幽默

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記者張瑞傑／台北報導

繼2017年推出「先誠實再成交」的品牌廣告，用黑色幽默手法直指消費者最忌諱的「凶宅」、「墳墓」議題，永慶房屋本周再推『先誠實再成交』續集『堅持篇』，鎖定民眾買中古屋常遇到的問題：漏水、鋼筋外露、實價登錄是否完整揭露等議題。

「不是漏水、粉刷就好，說！」「我不說！」房屋仲介人員遭嚴刑拷打，被逼向民眾說謊，劇情逼真宛若警匪攻防片。但其實這是房仲品牌近期推出的新廣告，鎖定民眾買中古屋常遇到的問題：漏水、鋼筋外露、實價登錄是否完整揭露等議題，標榜自家品牌仲介人員講究「先誠實再成交」的理念，試圖拉攏買屋客。

根據內政部不動產資訊平台的購屋糾紛最新統計，仲介類購屋糾紛以「房屋漏水問題」、「終止委售或買賣契約」及「隱瞞重要資訊」為前3名。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出：「房仲銷售以中古屋為大宗，中古屋況難有完美零缺點的，我們要求第一線的經紀人，一定要落實現況調查，調查項目多達近60項，就是要將房屋現況的資訊，盡力調查並提供給客戶。」

葉凌棋以實價登錄資訊舉例，「聽聞有部分同業的經紀人，只提供對自己有利的資訊，如提供買方，實價登錄中較高的價格，引導客戶出高價；提供賣方較低的成交資料，引導客戶降價出售。」

在永慶房屋最新廣告中，以嚴刑拷打開場，極具戲劇張力，緊緊抓住觀眾的眼球，演繹房仲經紀人面對內心的掙扎，最後則強調，誠實才是最佳的服務對策。影片甫上線，就已引起不少網友熱議，成功塑造話題。

▲永慶房屋推出新廣告。（圖／記者張瑞傑攝）

▲永慶房屋推出新廣告。（圖／翻攝網路）

關鍵字：房產永慶房屋廣告資訊揭露

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