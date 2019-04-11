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標榜輕負擔　台中豪宅瘦身風正夯

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▲因應總價、市場購屋需求，台中也改推60坪輕豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

▲因應總價、市場購屋需求，台中也改推60坪輕豪宅。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／綜合報導

台北不推百坪豪宅，台中則朝向「輕豪宅」、「輕量化」取向；豪宅建商大陸、寶輝、陸府、龍寶、聯聚、忠泰、勤美等相繼推出60坪上下的輕豪宅新案，加強在地化與服務品質，鎖定富二代小家庭與豪宅換屋族，正好切中市場需求，銷售速度更快。

住商不動產七期南屯店專案協理蔡鴻霖表示，分析豪宅客的購屋取向發現，不少原本擁有上百坪豪宅的高資產族群，考量到在台灣居住的時間不長，住宅的持有成本如稅金、管理費用等上漲，當有換屋需求或替二代置產時，大坪數產品不再是首選，反倒是坪數剛好、產品特色鮮明者，較受青睞。

目前七期核心內唯百坪以下的豪宅新案大陸建設「丽格」，坪數從60～125坪，有多元選擇，加上聘請寶格麗飯店御用設計師Antonio Citterio一手操刀，建築外觀呈現琥珀色蜂巢語彙，將是繼大陸「宝格」之後七期的新地標，每坪開價為65～85萬元。

寶輝建設 「CITY PARK」也委由同一設計團隊規劃，產品坪數60～70坪，每坪單價約在50～60萬元間，銷售已逼近7成。陸府建設從豪墅轉戰大樓，相繼推出「原森」、「植森」大樓，以52～58坪、63～68坪的中坪數產品切入市場，雙雙創下區域成交最高價，「原森」完工落成後迅速完銷，目前僅剩1戶樓中樓戶。

而雙橡園開發插旗單元二新市政綠特區的指標案「S1特區」，坪數規劃47～100坪，每坪單價約在50～60萬元間，目前已進入最後完銷階段。

而龍寶建設今年即將於高鐵特區推出新案「園臻邸」，據聞是繼「仁美臻邸」之後，龍寶建設再次推出中小坪數新案，坪數約在40～70坪間，每坪開價約32～34萬元，將是龍寶建設邁向「可負擔住宅」的首案。

另外，豪宅一哥聯聚建設近期也宣布將推出2個新案，不約而同都將規劃60坪以下的輕豪宅，與市場趨勢相符，令外界期待。

關鍵字：房產台中60坪輕豪宅建案銷售

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