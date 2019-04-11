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房地合一稅台中、高雄繳最多　估投資客悄悄現形

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▲▼台中七期,房市指標,博克萊,吸引購屋族。（圖／記者姜國輝攝）

▲台中合建分售多，地主繳交房地合一稅連兩年金額最高。（圖／記者姜國輝攝）

記者張瑞傑／綜合報導

台中市連2年榮登房地合一稅繳納冠軍區塊，根據財政部統計資料庫的資料顯示，2018年台中市繳納金額為4.3億元，佔全國的27.9億元，約有15%。其次則為高雄市的3.9億元、台北市的3.4億元。專家分析，房價水準相對較為平價的台中市與高雄市，應有不少短期買賣交易獲利狀況，衝高繳納稅額，也不難看出區域房市表現，相對北部熱絡。

根據財政部統計資料庫的資料顯示，近2年房地合一稅收緩步成長，個人繳納房地合一稅收，從2017年的11.9億元，增加到2018年的27.9億元，整體房地合一稅收金額並不高。其中，台中市連2年榮登繳稅王，2018年繳納房地合一稅為4.3億元，佔全國繳納稅額的15%，其次則為高雄市的3.9億元、台北市的3.4億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，房地合一稅上路時間，為2016年1月1日，而2018年若繳納到房地合一稅，基本上都是2016年以後取得的房屋出售，同時出售房屋扣除相關成本後，還有所得的交易，不過以近年房價表現來看，要能夠3年內逢低買進，出售後，再扣除成本費用，還能獲利，其實是相當不容易。

曾敬德補充，台中市、高雄市繳納稅額高，反應房價水準相對較為平價，且有短期買賣繳納房地合一稅的案例，也不難看出房市表現相對北部熱絡。

關鍵字：房產房地合一繳稅新北件數最多台中金額最高

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