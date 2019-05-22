竹科人撐買盤　10年房價從1字頭漲成2字頭

▲竹科每年創造兆元以上產值、間接帶動新竹地區房價有撐。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／綜合報導

竹科近10年平均每年園區營業額都超過兆元、竹科人的高收入、更成為新竹地區房價的最有利支撐；據統計，新竹市和新竹縣竹北市10年來人口各增4萬和5.5萬人，竹市與竹北房價則從每坪約12.3萬與13.8萬元，緩步增加至每坪20.1萬，房價所得比約7.76到8.37倍，更帶動當地預售推案持續成長，換屋型、小豪宅也成為推案主力之一。

根據內政部營建署發布2018年度房價負擔能力指標來看，即使房價經歷一波上漲，不過新竹縣市的房價所得比在7.76至8.37倍，低於雙北與台中，房貸負擔率約為1/3左右，指標多在合宜的範圍內。信義房屋內部統計資料顯示，新竹市2008年的人口約40.5萬人，10年時間增加至44.5萬人；平均房價則從2008年的每坪12.3萬元，增加至每坪20.1萬元，持續移入的人口對於房市形成有力的支撐。

目前新竹科學園區公司總數約500家，員工數近15萬人；在教育背景方面，具有專科以上學歷的從業人員者約占80%，大學以上約占近65%，碩士學位的超過43000人，博士學位的也在3500人以上，近3年每年平均產值約1兆元新台幣，以5%的員工薪資來估算，相關從業人員一年的消費能力達500億台幣，帶動建商前仆後繼地進場購地推案，在市中心指標型換屋宅，逐漸取代重劃區小宅，下半年有機會成為主流之一。

「磐龍」是目前新竹市區最具代表的豪宅案，分為「壹號樓」、「貳號樓」分區分棟銷售，吸引高端客層買氣， 設計62~63坪，每坪開價46~48萬元，每戶總價約2800~3000萬元。有別於市中心，坐落新竹科學園區旁的關埔重劃區，自2008年投入開發後，Costco的進駐、人行空橋的串連計劃加上優異的區位條件，房價也從早期的每坪14~16萬元，一路飆升至今每坪約28~32萬元。「豐邑文心匯」，該案樓高達29樓，為目前區內最高的住宅建築，住宅單位設定39~43坪、主力3房，屬當地指名度高個案， 規劃全齡休閒設施，含車位總價1450萬元起。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，總統大選選戰即將開打，市場難免會出現不理性干擾，因此新竹市市況應會維持微溫行情，新案定價策略轉趨務實，前些年大起大落、開高殺低的情況將不復見，但值得觀察的是，近期土地交易價格明顯攀升，勢必拉抬日後新案終端售價，所以現階段銷售個案去化可望加速。