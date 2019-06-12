信義計畫區超豪宅「冠德信義」　潛銷一個月收訂3成

▲台北市信義計畫區超豪宅「冠德信義」潛銷首月就已收訂3成，在豪宅市場成績亮眼。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

台北101、國泰置地，還有今年啟用的南山大樓，三大國際Ａ級商辦讓台北市信義計畫區與世界接軌，區域內更有多家精品百貨公司，名流富豪人士聚集，土地寸土寸金炙手可熱。

▲台北市信義計畫區內A級商辦聚集，也是許多跨國企業的首選。（圖／記者姜國輝攝）

信義房屋研展部經理李映萱表示，「信義計畫區擁有153公頃的開發計畫，歷經超過了20年的開發時程，未來還會有信義行政中心的改建案、富邦A25的總部以及TAIPEI SKY TOWER。另外元利建設近期更是以溢價率10 %，拿下了信義計畫區D3的土地。」而信義計畫區的超級豪宅，是全球頂級客群爭相追逐之地，近期有豪宅建案正式進場銷售，才短短一個月就已經收訂3成，震撼了房地產市場。

▲冠德信義建築外觀。▼冠德信義規劃152到206坪頂級豪宅。（圖／記者姜國輝攝）

冠德信義專案經理黃翔瑜指出，「富豪們在選超豪宅的時候，地點是最重要的，我們的建案在信義計畫區裡是難能可貴的純住宅，視野棟距正對公園學校，擁有200米的寬廣棟距和永久景觀，一層一戶的規劃，在信義計畫區裡是非常稀有的超豪宅。在這一波台商回流的條件下，首選就是信義計畫區的案子，冠德信義在公設完成之後，正式進場銷售1個月，就創造B棟出收訂約3成的佳績。」

▲冠德信義為純住宅規劃，正對校園擁有200米遼闊棟距。▼冠德信義冠德信義專案經理黃翔瑜。（圖／記者姜國輝攝）

信義計畫區的純住宅土地相對稀有，像是中古豪宅信義之星、信義富邦等建案釋出量稀少，價格也具有支撐性，在豪宅房地產市場屹立不搖。信義房屋延展部經理李映萱表示，「最近陸陸續續也有許多個案成屋還有外飾都已經下架，實價登錄顯示這些新豪宅的個案，大概成交單價都站上了200萬，未來還有全台身價最高的陶朱隱園，號稱它的總價會來到18億，所以可以看到未來在信義計畫區裡面，豪宅個案只會越來越貴而已。」

▲信義區中古豪宅信義之星釋出量稀少。▼信義計畫區擁有商辦與百貨商場，生活機能優越。（圖／記者姜國輝攝）

冠德信義專案經理黃翔瑜說明，「冠德建設在規劃冠德信義超豪宅相當用心，外觀是請到澳洲DBI的建築師，設計上是自由曲線的規劃，能夠跟戶外的公園學校環境做部分的結合，而營造的部分請到中鹿營造，以日系精工的方式 讓建築更穩固更紮實。」

「冠德信義」位於精華地段，信義區松勇路與松德路200巷之間，冠德建設精心打造優質152到206坪頂級豪宅，搶攻金字塔頂端客群，也讓豪宅市場再掀話題。

冠德信義︱基本資料

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基地位置： 信義區松德路200巷55號

基地規模： 683坪 553坪 369坪

戶數規劃： 41戶

產品規劃： 206坪 168坪 152坪

樓層規劃： 16F/B3

公 設 比： 36%

投資建設： 冠德建設

建築設計：DBI+PGA周簡建築師事務所

企劃代銷： 信義房屋

連絡電話： 02-2722-5988