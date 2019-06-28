東區門戶計畫加持南港發展　「香榭帝寶」飯店式小豪宅熱銷

▲南港區發展潛力驚人，位於南港純住宅區的新建案「香榭帝寶」飯店式小豪宅備受矚目。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

台北市長柯文哲日前在市政報告中指出，東區門戶計畫是任期內最重要的建設，而備受矚目的國家會展中心，已經在今年3月開幕。東區門戶計畫是以南港為核心，包括多項重大建設以及開發案，加上世界明珠的微風廣場，以及日本大型商場LaLaport即將進駐，讓南港擁有絕佳的地利條件。

▲台北市政府推動大東區門戶計畫，利多條件帶動南港區發展。（圖／記者姜國輝攝）

台北市南港區挾著經貿園區、國家生技研究園區、流行音樂中心等一連串重大開發計畫，不僅話題炒熱能見度，更讓南港成為承接信義區的東區新門戶。愛山林建設副總徐永仁表示，「南港有好的住宅環境、購物、交通條件，以及好的經貿跟辦公條件，這裡又緊鄰著信義計畫區，並與大直成為一個黃金三角的發展板塊，國際機場距離也很近，所以許多台商購屋會鎖定南港，除了未來發展之外，這裡也是在2030年，跟國際最接軌的一個城市。」

▲南港車站四鐵共構交通便利。▼「香榭帝寶」建案規劃2到4房飯店式小豪宅。（圖／記者姜國輝攝）



南港發展潛力無可限量，也成為許多民眾購屋的首選區域，而南港車站周邊的純住宅區，更相對吸睛。為了和女兒住得近一點，原本就住在南港的曾先生，特別替女兒在南港置產，「我工作在信義區，這裡離信義區很方便，還有經貿園區，是未來台北市發展最有潛力的一個地方，而且南港車站又是四鐵共構，交通很方便，所以我們才會選擇買在南港區。」而曾太太表示，「南港有流行音樂中心，之後會有微風百貨，我相信這裡發展會越來好，房價也有潛力再往上爬升。」

▲▼「香榭帝寶」擁有高隱私皇家級迴車道，並規劃全齡化完善公共設施。（圖／香榭帝寶提供）

隨著重大建設到位，南港房市也成了關注焦點，近期就有知名建商甲山林在重劃區推出新建案「香榭帝寶」，1200坪方正基地三面臨路，主打2到4房崗石城堡建築，吸引不少購屋族群青睞。

愛山林建設副總徐永仁指出，「建案規劃了非常高隱密式的皇家級迴車道，主人回家是進入社區接受安全防護之後，才下車進入我們飯店服務的門廳，香榭帝寶除了擁有帝寶血統的建築品質之外，我們也打造了凌空的渡假會所，還有溫水游泳池等高品質公設。」

▲南港流行音樂中心即將完工。▼「香榭帝寶」鄰近公園綠地，居住環境清幽。（圖／記者姜國輝攝）

已購客戶車先生說，「我很喜歡這個區域，因為這裡很靠近河岸，還有很多的公園，居住環境很安靜而且乾淨，另一個原因是在小孩的成長過程中，可以帶著他去公園或河堤邊散步。」已購客戶車太太說，這一區域的生活機能好，不僅有CityLink還有家樂福，之後微風也要開了，生活機能很好。而且還有影城和流行音樂中心，和家人一起看電影或欣賞表演都很方便。」不論是單身貴族還是小家庭，或是兩代家庭同社區共居，「香榭帝寶」都能滿足高機能與高品質的居住需求。

香榭帝寶︱基本資料

粉絲團：http://bit.ly/2LvFW7U

官網網址：https://bit.ly/2LoJ1H5

基地位置：南港分局旁(向陽路、重陽路口)

基地規模：1200坪三面臨路超大基地

戶數規劃：176戶

產品規劃：2-4房飯店式精品 巴洛克崗石城堡

樓層規劃：A棟地上11層、B棟地上14層、地下4層

公 設 比：34.8%

投資建設：甲山林建設股份有限公司

建築設計：郭秋利建築師事務所、全案建築總顧問李俊平建築師

企劃代銷：甲山林娛樂股份有限公司

連絡電話：02-27852211