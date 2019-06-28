ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

東區門戶計畫加持南港發展　「香榭帝寶」飯店式小豪宅熱銷

ETtoday房產雲

南港區發展潛力驚人，位於南港純住宅區的新建案「香榭帝寶」飯店式小豪宅備受矚目。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

台北市長柯文哲日前在市政報告中指出，東區門戶計畫是任期內最重要的建設，而備受矚目的國家會展中心，已經在今年3月開幕。東區門戶計畫是以南港為核心，包括多項重大建設以及開發案，加上世界明珠的微風廣場，以及日本大型商場LaLaport即將進駐，讓南港擁有絕佳的地利條件。

▲南港房市。（圖／記者姜國輝攝）

台北市政府推動大東區門戶計畫，利多條件帶動南港區發展。（圖／記者姜國輝攝）

台北市南港區挾著經貿園區、國家生技研究園區、流行音樂中心等一連串重大開發計畫，不僅話題炒熱能見度，更讓南港成為承接信義區的東區新門戶。愛山林建設副總徐永仁表示，「南港有好的住宅環境、購物、交通條件，以及好的經貿跟辦公條件，這裡又緊鄰著信義計畫區，並與大直成為一個黃金三角的發展板塊，國際機場距離也很近，所以許多台商購屋會鎖定南港，除了未來發展之外，這裡也是在2030年，跟國際最接軌的一個城市。」

▲南港房市。（圖／記者姜國輝攝）

南港車站四鐵共構交通便利。▼「香榭帝寶」建案規劃2到4房飯店式小豪宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼香榭帝寶,崗石城堡建築,南港區,公園。（圖／記者姜國輝攝）

南港發展潛力無可限量，也成為許多民眾購屋的首選區域，而南港車站周邊的純住宅區，更相對吸睛。為了和女兒住得近一點，原本就住在南港的曾先生，特別替女兒在南港置產，「我工作在信義區，這裡離信義區很方便，還有經貿園區，是未來台北市發展最有潛力的一個地方，而且南港車站又是四鐵共構，交通很方便，所以我們才會選擇買在南港區。」而曾太太表示，「南港有流行音樂中心，之後會有微風百貨，我相信這裡發展會越來好，房價也有潛力再往上爬升。」

▲▼香榭帝寶建案 。（圖／香榭帝寶提供）

▲▼「香榭帝寶」擁有高隱私皇家級迴車道，並規劃全齡化完善公共設施。（圖／香榭帝寶提供）

▲▼香榭帝寶建案 。（圖／香榭帝寶提供）

隨著重大建設到位，南港房市也成了關注焦點，近期就有知名建商甲山林在重劃區推出新建案「香榭帝寶」，1200坪方正基地三面臨路，主打2到4房崗石城堡建築，吸引不少購屋族群青睞。

愛山林建設副總徐永仁指出，「建案規劃了非常高隱密式的皇家級迴車道，主人回家是進入社區接受安全防護之後，才下車進入我們飯店服務的門廳，香榭帝寶除了擁有帝寶血統的建築品質之外，我們也打造了凌空的渡假會所，還有溫水游泳池等高品質公設。」

▲南港房市。（圖／記者姜國輝攝）

南港流行音樂中心即將完工。▼「香榭帝寶」鄰近公園綠地，居住環境清幽。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼香榭帝寶,崗石城堡建築,南港區,公園。（圖／記者姜國輝攝）

已購客戶車先生說，「我很喜歡這個區域，因為這裡很靠近河岸，還有很多的公園，居住環境很安靜而且乾淨，另一個原因是在小孩的成長過程中，可以帶著他去公園或河堤邊散步。」已購客戶車太太說，這一區域的生活機能好，不僅有CityLink還有家樂福，之後微風也要開了，生活機能很好。而且還有影城和流行音樂中心，和家人一起看電影或欣賞表演都很方便。」不論是單身貴族還是小家庭，或是兩代家庭同社區共居，「香榭帝寶」都能滿足高機能與高品質的居住需求。

香榭帝寶︱基本資料

粉絲團：http://bit.ly/2LvFW7U
官網網址：https://bit.ly/2LoJ1H5
基地位置：南港分局旁(向陽路、重陽路口)
基地規模：1200坪三面臨路超大基地
戶數規劃：176戶
產品規劃：2-4房飯店式精品 巴洛克崗石城堡
樓層規劃：A棟地上11層、B棟地上14層、地下4層
公 設 比：34.8%
投資建設：甲山林建設股份有限公司
建築設計：郭秋利建築師事務所、全案建築總顧問李俊平建築師
企劃代銷：甲山林娛樂股份有限公司
連絡電話：02-27852211

關鍵字：東區門戶計畫南港車站四鐵共構香榭帝寶甲山林流行音樂中心CityLinkLalaport經貿園區

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4097

「兩大LV土地」都更！老社區神轉「每坪上看110萬」...蓋住商大樓+幼兒園

素有「土地中的LV」封號的兩大地區，包括信義區兒福基地及圓山捷運站旁的空地，正推動公辦都更案，也即將在6月底啟動招商，預估能帶起百億商機，讓不少人拭目以待，但同時部分居民也有所顧慮。

6月24日 14:15

//cdn2.ettoday.net/images/4187

港澳人士移居台灣　新北最受歡迎、台中近年好感度增加最多

觀察近年港澳人士來台移居有增加趨勢，統計六都2018年港澳人士來台設籍的人數分布狀況，以新北市2442人最多，其次是台北市2148人，和第三名台中的1138人。若和2017年相比則以台中增幅最大20...

6月24日 11:53

//cdn2.ettoday.net/images/4172

館長提囤屋稅「5間房300%收」　小夫妻跟爸媽住「愛愛」還怕尷尬

館長陳之漢堪稱是全台灣最知名的租屋族，在17日晚間的直播當中，再度提到「居住正義」的議題，痛批政府不打房，讓年輕人負擔太大，活得很痛苦，也增加中小企業主創業的壓力，讓台灣的競爭力越來越降低，台灣應該設..

6月23日 21:14

//cdn2.ettoday.net/images/3594

亞洲人購房新首選！歐美置產「飽和」　投資戰場轉移日本

中國因為執行槓桿化政策，導致中國資金從全球房市大幅度收手，除了過去美國、澳洲、加拿大是中國投資客的寵兒外，近年泰國、日本也成為炙手可熱的看房地。接著中美貿易戰的關係，中國投資客對於日本房產的興趣提高，..

6月23日 20:25

//cdn2.ettoday.net/images/4185

7成外籍人士入住　順天環匯成功打造外國人在台灣的家

中部地區第一家、也是唯一結合精品飯店及豪華行政公寓的酒店品牌「順天環匯」酒店，試營運至今，國際商務人士入住占比高達70％，居中部之冠，可說成功打造了外籍人士在台灣的家。

6月23日 18:30

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

讀者迴響

熱門新聞

友賺250萬…只敢買2千萬房曝..

開價=底價？跟房仲過招4件事千..

永和找房！男曝…張X晶居然還在

冷氣插頭燒焦黑　網曝電線不能綁

菜鳥找租屋！老闆一句佛心話網卻..

好市多居家神器！她回購推感應燈

懷雙胞胎…1個萎縮！出生女兒曝..

大樓驚現神秘白框　網狂起雞！

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

家境差想省房租　通勤日花2.5..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

名宅推手久年營造立標北大學勤路

六都僅北市民眾　看壞未來房價　

房市回溫靠「失望性買盤」　學者..

當然不只能掛窗簾　不知不可伸縮..

380億京華城3度流標　矛頭指..

400萬投資英國學生套房　標榜..

房市轉淡？　新北交易月減逾1成..

雙子星開發案「難產」　捷運局：..

新光集團後代偏好老華廈　捧億元..

2020年新建餘屋總量　恐衝1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366