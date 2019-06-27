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擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化　距高鐵特區6分鐘

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▲擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化，距高鐵特區6分鐘。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲▼寶鴻精誠。（圖／業者提供）

▲寶鴻精誠以「每個人心中都有一個別墅夢」為號召，精華地段引起不少購屋族高度詢問。（圖／業者提供）

記者吳思瑤／彰化報導

「如果有一棟這樣的別墅就好了！」是不是時常抬起頭看房子，嘴裡還嚷嚷著這句話。每個人心中都有個別墅夢，但隨著地段價格高漲、人口數增加，要在市區擁有一棟房子難上加難。看好彰化房市發展潛力，台中建商爭相插旗彰化推案，來自台中七期的建商「寶鴻建設」首次插旗彰化，以「每個人心中都有一個別墅夢」為號召，在彰化市中心出101戶別墅，才開賣就已經熱銷八成。

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲彰化市近年最大案秘境101戶別墅，總價僅1188萬元起，也是彰化市中心最低。（圖／記者謝盛帆攝）

選擇在市中心附近一處新興重劃區推出「寶鴻精誠」，精華地段引起不少購屋族高度詢問，寶鴻建設總經理陳明仁談起過去彰化房市就表示，「彰化過去都是透天別墅的市場，但隨著這些年土地價格的飛漲，要取得別墅的土地價格來規劃別墅是件不容易的事。」也因此這回將「寶鴻精誠」的總價定在1188萬元起，希望讓每一位年輕人都能買的想要的房子。

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼此區重劃區位於交流道旁，開車前往台中市區只要10~15分，各項機能相對完善。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

在彰化這塊嶄新重劃區位於中華西路、國道1號交會處，屬於彰化市中心地帶，開車前往台中市區或七期只要10~15分鐘、到台中高鐵車程也大約6分鐘；周邊還有彰化市4大商圈，包括站前消費商圈、中正美食商圈、中山醫療商圈、精誠夜市等，彰化第一學府精誠中學也1分鐘車程外，各項機能完備。

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲寶鴻建設總經理陳明仁表示，這次推出的「寶鴻精誠」，在彰化市來說它便宜；而對台中來說，就顯得非常便宜。（圖／記者謝盛帆攝）

總經理陳明仁表示，因為這裡是屬於自辦重劃區，所以周圍的環境，包括夜市、市場、學校，甚至我們的入口處將來是一個派出所，從交通、生活便利性、安全來看都是非常優質的。

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼巧妙的把前院式及新加坡式的別墅做結合，讓客戶自由挑選，想要打造心中理想的前院造景。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

以目前主力的新加坡式停車別墅為例，1樓戶戶可停車，對外還有後院採光，2樓為主要的客、餐廳、廚房空間，而3樓為2房規劃，頂樓為1房及大露台。就連別墅造景也不馬虎，找來彰化縣建築公會理事長呂麗純建築師親自操刀，她表示，「特別將前院的部分，退縮7.5公尺建築，其中2米的部分留設人行步道，接著在旁邊種植行道樹，甚至採用最精簡的動線，配合通風採光讓居住品質更完善。」

▲▼擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化 距高鐵特區6分鐘。（圖／記者謝盛帆攝）

▲由彰化縣建築公會理事長呂麗純建築師親自操刀，規劃住宅動線且綠化環境，打造重劃區內最美社區。（圖／記者謝盛帆攝）

從住宅環境的綠化、前院通道、動線規劃到採光設計，都巧妙加入了創新思維，呂麗純建築師也說「為了增加社區前院氛圍，在夜晚結合造型壁燈、吸頂燈和景觀燈，也依不同時段做不同程度的照明。」如此用心打造，讓區內首發案尚未推出，就已先造成轟動。

其實之前彰化大部分都是在地建商做投資居多，思維相對較本土、在地，這回藉由台中寶鴻建設的注入，希望創造出彰化新建築、新概念，創造兼具生活機能、且房價合宜的品牌建案。 

關鍵字：寶鴻精誠彰化高鐵台中市區七期新加坡式建築彰化縣建築公會呂麗純

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