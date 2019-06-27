▲擁有別墅不是夢！寶鴻精誠插旗彰化，距高鐵特區6分鐘。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲寶鴻精誠以「每個人心中都有一個別墅夢」為號召，精華地段引起不少購屋族高度詢問。（圖／業者提供）

記者吳思瑤／彰化報導

「如果有一棟這樣的別墅就好了！」是不是時常抬起頭看房子，嘴裡還嚷嚷著這句話。每個人心中都有個別墅夢，但隨著地段價格高漲、人口數增加，要在市區擁有一棟房子難上加難。看好彰化房市發展潛力，台中建商爭相插旗彰化推案，來自台中七期的建商「寶鴻建設」首次插旗彰化，以「每個人心中都有一個別墅夢」為號召，在彰化市中心出101戶別墅，才開賣就已經熱銷八成。

▲彰化市近年最大案秘境101戶別墅，總價僅1188萬元起，也是彰化市中心最低。（圖／記者謝盛帆攝）

選擇在市中心附近一處新興重劃區推出「寶鴻精誠」，精華地段引起不少購屋族高度詢問，寶鴻建設總經理陳明仁談起過去彰化房市就表示，「彰化過去都是透天別墅的市場，但隨著這些年土地價格的飛漲，要取得別墅的土地價格來規劃別墅是件不容易的事。」也因此這回將「寶鴻精誠」的總價定在1188萬元起，希望讓每一位年輕人都能買的想要的房子。

▲▼此區重劃區位於交流道旁，開車前往台中市區只要10~15分，各項機能相對完善。（圖／記者謝盛帆攝）

在彰化這塊嶄新重劃區位於中華西路、國道1號交會處，屬於彰化市中心地帶，開車前往台中市區或七期只要10~15分鐘、到台中高鐵車程也大約6分鐘；周邊還有彰化市4大商圈，包括站前消費商圈、中正美食商圈、中山醫療商圈、精誠夜市等，彰化第一學府精誠中學也1分鐘車程外，各項機能完備。

▲寶鴻建設總經理陳明仁表示，這次推出的「寶鴻精誠」，在彰化市來說它便宜；而對台中來說，就顯得非常便宜。（圖／記者謝盛帆攝）

總經理陳明仁表示，因為這裡是屬於自辦重劃區，所以周圍的環境，包括夜市、市場、學校，甚至我們的入口處將來是一個派出所，從交通、生活便利性、安全來看都是非常優質的。

▲▼巧妙的把前院式及新加坡式的別墅做結合，讓客戶自由挑選，想要打造心中理想的前院造景。（圖／記者謝盛帆攝）

以目前主力的新加坡式停車別墅為例，1樓戶戶可停車，對外還有後院採光，2樓為主要的客、餐廳、廚房空間，而3樓為2房規劃，頂樓為1房及大露台。就連別墅造景也不馬虎，找來彰化縣建築公會理事長呂麗純建築師親自操刀，她表示，「特別將前院的部分，退縮7.5公尺建築，其中2米的部分留設人行步道，接著在旁邊種植行道樹，甚至採用最精簡的動線，配合通風採光讓居住品質更完善。」

▲由彰化縣建築公會理事長呂麗純建築師親自操刀，規劃住宅動線且綠化環境，打造重劃區內最美社區。（圖／記者謝盛帆攝）

從住宅環境的綠化、前院通道、動線規劃到採光設計，都巧妙加入了創新思維，呂麗純建築師也說「為了增加社區前院氛圍，在夜晚結合造型壁燈、吸頂燈和景觀燈，也依不同時段做不同程度的照明。」如此用心打造，讓區內首發案尚未推出，就已先造成轟動。

其實之前彰化大部分都是在地建商做投資居多，思維相對較本土、在地，這回藉由台中寶鴻建設的注入，希望創造出彰化新建築、新概念，創造兼具生活機能、且房價合宜的品牌建案。