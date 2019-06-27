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懷雙胞胎…1胚胎萎縮！出生女兒「姊姊在房間、客廳跳舞」　網曝感人動機

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▲▼雙胞胎,嬰兒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲原PO懷的是雙胞胎。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「事情是這樣的～我的女兒原本是雙胞胎」，一位媽咪發文表示，她懷孕5個月時，遇到了雙胞胎輸血症候群，所以其中一個比較小的寶寶就沒了心跳。沒想到最近快3歲的女兒，說她在房間、客廳都看到姊姊，還說姊姊在跳舞。看到貼文後，網友紛紛留言，認為是另一胎想回到原PO身邊，「應該在等妳生下一胎吧」。

這位媽咪在臉書社團《靈異公社》中表示，她的女兒本來是雙胞胎，但她在5個月的時候，遇到了雙胞胎輸血症候群，一個比較小的寶寶在5個月的沒了心跳，然後就在她的肚子裡萎縮掉。

原PO表示，出生的女兒最近快3歲了，「她有次在洗澡時，跟我說她看到姊姊（我們都教她，另一個寶寶要叫姊姊）昨晚在房間、客廳也說看到姐姐。」原PO說，女兒沒有不適的情況，但還是忍不住問網友「我是否要去拜拜？」最後也補充，自己每年都有幫另一個寶寶做超渡，而女兒都說姊姊在跳舞。

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▲▼ 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO在5個月的時候，遇到了雙胞胎輸血症候群。（圖／翻攝自靈異公社）

看到貼文後，大部分的網友都覺得很溫馨，「覺得有點感傷有點難過（原諒還在坐月子媽媽的感性」、「可能姊姊捨不得妹妹，來當守護靈的」、「不知道為什麼覺得好哀傷，姊姊可能還捨不得吧」、「她應該在等排隊重新回到妳身旁」、「可能要回來了，開心的跳舞。」

有人則表示，「還有可能媽媽在家如果有『常常』和小朋友說有姊姊的事情，小朋友心裡也會生出一個模擬的姐姐」，因為2、3歲是小孩開始模仿大人的時候，「媽媽可以先回想一下，平常有無偶爾提到『姊姊』，或是提到『姊姊』媽媽會很開心的、心情很好之類的。」

原PO則透露「沒常常提到，偶爾才提～而且我女兒也看到我媽媽，她說外婆帶著姐姐，不過她沒有不舒服，脾氣也沒改變～」也轉述先生的話「她們是同卵分裂成兩個，其實我們沒失去誰。」讓網友十分認同和感動，「對啊！妳們並沒有失去誰，只是換個形式陪在妳們身邊啊！搞不好哪天緣分來了，妳們的小寶貝又會回來找妳們了。」

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關鍵字：雙胞胎女兒靈異公社

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