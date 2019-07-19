古典的線條搭配藍色碎花　一圓現代北歐夢

作者：幸福空間

設計師：李勝雄 ｜ 圖片提供：對場作室內裝修設計有限公司



屏風



利用布面的自然質感，採取若隱若現的形式設定，呈現別出心裁的設計張力，同時巧妙化解風水顧忌。

客廳背牆



以古典的線條語彙作為風格基底，在藍色碎花壁紙的精心鋪陳之下，淺淺帶出悠閒自在的北歐情調。

客廳



在一片清新簡約的白色空間中，一組彩度鮮明的特色傢俱，對比出極具視覺層次的風格場域。

電視主牆



透過刷白處理後的文化石壁面，營造出令人為之著迷的細膩質感，內嵌形式下的機櫃設計，維持主視覺面的俐落簡潔。

餐廳



貼心保留機能運用的想像空間，是李勝雄設計師一貫的堅持，選用一張簡單俐落的品牌餐桌，變換出無盡生活逸趣。

訂製百葉



把握得天獨厚的充足採光，以及4米2的挑高大視野，搭配手動調整的訂製百葉，讓最純粹的自然溫暖，灑滿室內每一處。

梯間空間



延續客廳主牆的風格設定，讓文化石獨有的人文質感順梯而上，在英倫風情的造型壁燈點綴之下，彷彿置身於18世紀的歐洲巷弄間。

風格設定



運用轉折手法表達的梯間線條，搭配著一只復古吊鐘，自成端景的壁面圖案，細膩呈現獨一無二的風格設定。

格窗門片



唯有設身處地般的細心備至，才能成就直覺式的空間應用，考量到日常使用的生活習慣，以滑動式格窗門片安排，善盡每一吋坪效利用。

收納安排



巧藏於床舖下方的大容量收納設定，以創意獨到的機能美學概念，保留了空間運用的轉圜餘地。

複層空間



活潑浪漫的跳色表現，也無法掩飾其機能強悍的空間安排，隱藏式的照明設計，維持一貫的自信表情。

睡眠空間



精心計算下的隔屏高度，界定出明確的區塊劃分，同時保留了視野穿透。

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