刷白文化石以半高矮牆形式表現　淺嚐時尚輕北歐

作者：幸福空間
設計師：伊嫻 ｜ 圖片提供：伊嫻空間設計
開放格局
開放式的格局規劃，感受純粹空間的開闊通透。
隱藏門片
將門片沒入壁面之中，維持俐落簡潔的現代空間概念。
電視主牆
刷白處理後的文化石，以半高矮牆形式表現，在界定機能區塊之餘，一併展露淡淡人文氣息。
沙發背牆
透過層次分明的木作厚度，佐以柔和溫潤的間照運用，展現極具自信的張力表情。
天花修飾
運用天地元素演化而生的創意概念，補足了空間感的完整性，更讓餐廳上的橫樑壓迫獲得婉轉修飾。
餐廳
延續了電視主牆的材質表現，對稱形式下的胡桃木皮安排，巧藏了總電箱的存在。
書房
稍作墊高後的地坪界定，劃分出截然不同的場域氛圍。
小孩房
非制式的床尾層板創意，讓機能運用擁有無限可能。
充足收納
採取單面立櫃下的充分安排，爭取最大收納運用。
主臥室
延伸連結後的側櫃制定，有著別出心裁的輕盈身形。
魔術機能
魔術般的機能設定，各式細節一併設想周到。
隱藏式梳妝檯
一整面梳妝鏡巧藏於內，連同梳妝椅凳一應俱全。
平面圖
【幸福空間】電視節目播出資訊
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美式古典˙成就貴族品味(下)
顧盼細膩的古典風韻
天然系〜看了好想住進去！