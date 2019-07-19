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刷白文化石以半高矮牆形式表現　淺嚐時尚輕北歐

ETtoday房產雲

作者：幸福空間
設計師：伊嫻 ｜ 圖片提供：伊嫻空間設計


開放格局

開放式的格局規劃，感受純粹空間的開闊通透。

隱藏門片

將門片沒入壁面之中，維持俐落簡潔的現代空間概念。

電視主牆

刷白處理後的文化石，以半高矮牆形式表現，在界定機能區塊之餘，一併展露淡淡人文氣息。

沙發背牆

透過層次分明的木作厚度，佐以柔和溫潤的間照運用，展現極具自信的張力表情。

天花修飾

運用天地元素演化而生的創意概念，補足了空間感的完整性，更讓餐廳上的橫樑壓迫獲得婉轉修飾。

餐廳

延續了電視主牆的材質表現，對稱形式下的胡桃木皮安排，巧藏了總電箱的存在。

書房

稍作墊高後的地坪界定，劃分出截然不同的場域氛圍。

小孩房

非制式的床尾層板創意，讓機能運用擁有無限可能。

充足收納

採取單面立櫃下的充分安排，爭取最大收納運用。

主臥室

延伸連結後的側櫃制定，有著別出心裁的輕盈身形。

魔術機能

魔術般的機能設定，各式細節一併設想周到。

隱藏式梳妝檯

一整面梳妝鏡巧藏於內，連同梳妝椅凳一應俱全。

平面圖

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關鍵字：幸福空間北歐文化石

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