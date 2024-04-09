繼承人不接手　全台未繼承土地1.8萬公頃「比金門大」





▲全台未繼承土地1.8萬公頃，比金門縣的面積還要大。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台未繼承土地1.8萬公頃，比金門縣的面積還要大，未辦理繼承建物也高達65萬坪，相當於5.2棟101大樓，兩者合計價值估超過1000億元。信義房屋專家表示，推估未來未繼承房地面積將不斷增加。

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根據內政部資料顯示，去年底全國未辦理繼承土地高達1.8萬公頃，比起金門縣的面積還要大，且10年時間就增加1倍量體。

另外，未辦理繼承的建物面積則高達65萬坪，相當於5.2棟的台北101大樓，較2013年增加了1.6倍，人口老化趨勢加劇，導致未繼承狀況持續增加。

統計未繼承的不動產的價值驚人，台北市去年統計光是未繼承土地的公告現值就高達840億元，推估全台未繼承的不動產價值遠超過千億元。





▲全台歷年未繼承不動產統計。（表／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，繼承有世代間財富轉移效果，早年持有不動產的比例高，當長輩老去時就容易產生繼承的狀況發現，越來越多的民眾也遇到繼承的問題。

曾敬德推估，未繼承房地面積將不斷增加，可能與找不到繼承人、繼承人之間意見不和、不動產位處偏遠、屬於零散持分或不具價值等因素有關，隨時間逐漸累積，近年已有些未繼承的不動產，陸續進入拍賣流程。

曾敬德進一步表示，早年長輩孩子生得多，加上環境不錯的可能就送小孩到國外，要辦理繼承時就會遇到許多問題。

主管機關建議，如果無法會同全體繼承人一起申請時，可由部分繼承人先申請登記為公同共有，等全體繼承人會齊並同意後，再申請登記為分別共有。

曾敬德補充，由於房地合一上路後稅制變得更為複雜，關於被繼承人取得不動產的時間問題，與繼承人日後出售的稅務規劃等，建議都先跟專業人士洽詢。

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