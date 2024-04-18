台中35坪以下小宅10年增7.4萬戶　房仲：斷捨離另類解釋

▲10年來，台中市房屋稅籍住宅類數量發現，35坪以下產品，增加了7萬4832宅，佔了總戶數的近50%比例。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

房價高漲，市場主流從過去3~4房產品改為以2~3房，觀察近10年台中市房屋稅籍住宅類數量發現，35坪以下產品，增加7萬4832宅，占總戶數比例近50%。信義房屋專家則表示：「小宅當道已是台中日常，也成為『斷捨離』的另類解釋。」

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全台掀起小宅當道風潮，不過台中市因房價高漲而特別明顯，開發商指出：「整體家戶人口結構改變、少子化、單身不婚，讓過去7、8、90坪甚至百坪以上物件幾乎消聲匿跡，整體與控制總價帶有正相關。」

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆分析：「觀察大北屯眾多新重劃區，5年左右就能明顯感受到推案坪數縮小。以機捷重劃區來說，早5年推出的個案落在2房約27~29坪，但目前新案出現25、甚至23坪都有，但實際的單價卻有2倍漲幅。」

▲台中市10年來增加最多的住宅類型為25~35坪產品。

當推案坪數也越來越精簡，生活動線也就需要越來越簡單，常見的一字型廚房也成為目前市場上主流的規劃，吳俊霆也笑稱：「新案小宅當道已是台中日常，也成為『斷捨離』的另類解釋。」

萬群地產董事長謝坤成則表示：「2024年台中房市眾案齊發、產品類型百花齊放，推案量雖大但價格緩升；新興重劃區如水湳經貿園區、13期與14期等，在房價高漲下，25坪以下的小宅產品依然受到歡迎，仍鐵定熱銷。」而今年商辦爆量，推案量不少，他認為辦公室除可自用，也成了投資收租的產品。

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