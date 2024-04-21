一表看10大新青安「完全受惠區」　冠軍在北部「每天交易7件」

▲總價1250萬元以內的房屋可「完全受惠」新青安，統計全台此總價帶內的交易，最熱的是淡水區。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

總價1250萬元以內的房屋可「完全受惠」新青安，統計全台此總價帶內的交易，最熱的是淡水區，平均每天交易近7件。另外，冠亞軍則都由桃園市包辦。專家表示，這些區域房價都在2字頭，吸引不少年輕首購族。

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新青安去年8月正式上路，為房市有效挹注買氣，優惠貸款上限為1000萬元，若以貸款8成估算能購置總價1250萬元以內的房屋，房貸皆能完整享有新青安所提供的貸款利率補貼。

永慶房產集團據實價登錄資料，統計去年8月至今年2月，盤點七都成屋符合總價1250萬元內10大熱門交易行政區，新北淡水買氣穩居第一，桃園與台中各上榜3區。

新北淡水總價1250萬內的成屋成交件數高達1401件，平均每天交易近7件，榮登冠軍寶座，買氣火熱，也是雙北唯一入榜的行政區。

▲新青安上路後七都總價1250萬內成屋熱門交易行政區。（表／記者項瀚製）

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水近年發展快速，隨著淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，未來往返台北市中心將更加便捷，且該區成交平均單價僅有2字頭，相對台北、以及新北第一圈房價實惠許多，吸引不少青年首購族群卡位，帶動交易量攀升。

冠亞軍由中壢區、桃園區分別以1384件和1196件拿下。陳金萍指出，桃園市由於鄰近新北市，隨雙北的房價居高不下，在TPASS上路後，通勤成本有效降低使得越來越多購屋者把目光從雙北移至桃園，造就「脫北」現象。

陳金萍說，桃園區和中壢區則是桃園市主要的商業中心與交通樞紐，生活機能成熟、交通相當便利，且這2區平均單價為26萬元左右，房價相比雙北便宜許多，因此吸引有預算限制、符合新青安資格的購屋者青睞。

高雄市鳳山區以成交948件位居第四，搶下北台灣外第一。台中市也有3區入榜，分別是北屯區、西屯區與北區。值得關注的是，隨著台積電1.4奈米新廠落腳台中二期，更推高西屯區的房市買氣。

整體而言，陳金萍觀察，從20大熱門交易行政區可發現，民眾在一定的總價天花板下，單價「2字頭」的區域恰好能取得價格、居住面積、生活機能的相對平衡，因而受到首購族的青睞。

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