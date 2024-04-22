必比登老店「康樂街牛肉湯」熄燈　在地：老店行情有市無行

▲「康樂街牛肉湯」是在地30年的知名老店，無預警宣布歇業，在地人相當不捨。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾獲得米其林必比登殊榮的台南「康樂街牛肉湯」，是在地30年的知名老店，無預警宣布歇業，在地人相當不捨。信義房屋專家表示，該店位於台南熱門商圈，商業機能相當發達，房價有市無行。

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「康樂街牛肉湯」位於台南中西區康樂街，1993年開店，至今已30年，是台南相當知名的老店，必點的招牌就是牛肉湯，小碗130元。2022、2023年連續2年獲米其林必比登推薦，老闆娘推薦最經典的美味就是先喝3口湯再吃肉，然而本月突宣布永久停業。

▲「康樂街牛肉湯」2022、2023年連續2年獲米其林必比登推薦。（圖／翻攝自Facebook／康樂街牛肉湯）

根據臉書《康樂街牛肉湯》二代PO文指出，「必須永久停業了，老闆也是我的父親，目前身體狀況不佳，我的母親決定將店收起來，好好陪伴爸爸。」在地人紛紛表示相當不捨。

信義房屋台南民生店主任張耘愷表示，中西區為台南早期發展生活圈，該店面位於康樂街，介於民族路、民生路間，是整條康樂街最熱鬧的一段，加上旁邊就是觀光客最愛逛的神農街，特色小吃、文青店多，從早到晚都有人潮，更吸引大批遊客前往。

▲康樂街曾因都市計畫拓寬道路，整條路的透天店面拆了一半，地坪多不到10坪。（圖／記者張雅雲攝）

張耘愷分析，康樂街曾因都市計畫拓寬道路，整條路的透天店面拆了一半，地坪多不到10坪，依現在的建築法規，也不可能重建，因此總價難以單純用土地單價來估算，偏向店面可創造的效益。

據了解，該店地坪9.7坪、建坪16.4坪，為地上2樓，台灣房屋台南東門加盟店店長蔡裕荏表示，有在地客、觀光人潮的加持，估計月租金落在3.5萬元，換算月賣270碗牛肉湯，租金就能打平。

▲康樂街不少老店生意好到一開店就在排隊，很少有屋主願意出售，堪稱「有市無行」。（圖／記者張雅雲攝）

尤其康樂街不少老店生意好到一開店就在排隊，很少有屋主願意出售，堪稱「有市無行」。若以租金行情換算，該區透天店面開價約在1500萬元上下。

熱門路段店面仍是長抱型金雞母，不過該區素地不多，張耘愷分析，中西區康樂街老店面多，土地行情單坪約60~80萬元，還是要看土地面寬、深度等狀況不等，也會吸引文創、餐飲產業的目光。

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