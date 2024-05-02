52萬粉絲直播主支持「畢業就創業」　七期25坪微型商辦竄紅　

記者陳筱惠／台中報導

在政府對於房市政策祭出多波信用管制後，明顯朝向「打住不打商」方向，興富發建設將2024年視為商辦元年，位於市政路、文心路「微型商辦」，主打約2000萬元就能入手一間25坪辦公室，高資產族更是在下一代還在唸大學時就先預備，打算讓孩子「畢業即創業」。

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▲在IG上擁有52萬粉絲的直播主子婷，現身新案分享直播心得。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣新設公司行號家數曾連2年成長、青創貸款暴增10倍、且2023年新創投資額預估超過780億元，少年頭家的崛起，讓傳統面積大、租金高的辦公室型態改變，獨立創業流行後，也帶動微型商辦需求。





▲「市政萬象廣場」主委王建騏觀察除了三師以及直播網紅經濟鏈的客戶群外，也有父母親幫就讀大學的孩子提早置產，「畢業不失業、畢業即創業」。（圖／記者陳筱惠攝）

興富發建設打造「市政萬象廣場」基地位在七期市中心市政路、文心路角地，鄰近水安宮捷運站，基地面積733 坪，共計提供257戶（含5戶店面），也是G.a Design 在台跨足商辦設計的第一個案子，總銷80億元。

在IG上擁有52萬粉絲的直播主子婷，她認為：「直播過去大多都是在一個雜亂的空間，有一個時尚、挑高舒適的辦公室場域，每個角度都好拍！對於直播主來說，在拍攝的取景上，就有更多可能。」

「市政萬象廣場」主委王建騏觀察：「除了三師（律師、醫師、老師）以及直播網紅經濟鏈的客戶群外，最近成交至少雙位數的客戶當中，有父母親幫就讀大學的孩子提早置產，等到孩子將來大學畢業，商辦剛好完工，讓『畢業不失業、畢業即創業』超前部署。」

▲已購客莊先生從事室內設計，認為小而美又挑高的微型商辦相當符合自身需求。（圖／記者陳筱惠攝）

已購客莊先生從事室內設計業，也特別現身說法表示：「七期除了是最著名的豪宅區，室內設計也需要各行業的產業聚落效應，公司常駐人員約5人，25坪小而美又挑高的微型商辦相當符合需求。」

王建騏說：「台中今年第一季以西屯區均價最高，已近7字頭，市政萬象廣場產品實屬稀有，要在台中七期市中心買下一戶 25 坪，2000 萬以內含車位的商辦，放眼整個市場上，可能已經找不到了。」

▲台中東區「浩瀚湖濱城」、北屯機捷「浩瀚創立方」都規劃有30坪以內的微型辦公室。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，不只興富發集團看準商機，以SOHO為主力買盤的還有如台中東區「浩瀚湖濱城」、北屯機捷「浩瀚創立方」都規劃有30坪以內的微型辦公室。業者表示：「今日的一人公司有可能就是明日的獨角獸事業，像是直播網紅、社群小編、YouTuber可創造收益又能自主支配時間，成為年輕人夢幻職業選項。」

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