鈕承澤鄰居擺脫賠售陰霾　大安豪宅轉手大賺逾2千萬

記者項瀚／台北報導

導演鈕承澤持有的豪宅「明日博」走過賠售低谷，有鄰居在2019年賣屋慘賠2298萬元，但也有鄰居在該年度買進，並在近期出售大賺2190萬元。房仲表示，2019年後房市走出一波大多頭，本次成交單價142萬元符合行情。

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▲導演鈕承澤持有的豪宅「明日博」走過賠售低谷。（圖／記者項瀚攝）

導演鈕承澤持有的大安區豪宅「明日博」，過去屢傳賠售紀錄，20樓戶甚至持有不到1年，就在2019年出脫慘賠2298萬元，可說是相當悲情，躍上當時新聞版面。

最新實價揭露，「明日博」17樓戶以1.24億元交易，而前屋主在2019年才以1億210萬元購入，也就是持有4年大賺2190萬元，增幅達22%。從單價來看，從每坪116萬元上漲到142.6萬元。

住商不動產台北新生加盟店長黃信誠表示，「明日博」屋齡8年，位於市民大道和建國南路一帶，地段精華，旁邊就是臺北科技大學，又有昌隆綠帶公園，本次交易戶雖面市民高架，但位居高樓層，沒有太大的高架橋抗性，成交單價142萬元符合行情。





▲「明日博」位於市民大道三段，地段精華。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯說，本次屋主能大賺出場，主要就是在2019年行情低檔時進場，2019~2020年新冠爆發，美國大舉QE，使得市場游資充沛，加上在中美貿易戰之下，許多台商回流，讓高總價豪宅市場迎來一波多頭，「明日博」身價行情也隨之走揚，擺脫過去的賠售陰霾。

觀察市民大道三段上只有「明日博」是屋齡較新的豪宅社區，而目前有2預售案，都是規劃小坪數，分別是靠新生北路的「上城若水」以及靠新生南路的「三創爵鼎」，在去年就有每坪120萬元以上的行情。

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