「王品宇宙」帶頭卡位　巨蛋商圈成餐飲激戰區

記者張雅雲／高雄報導

高雄的商圈重心由南高雄移到北高雄，吸引不少店家移入，巨蛋商圈範圍愈來愈大，連在台灣深耕10年的「添好運」首間南部街邊店，也選在巨蛋商圈，還有王品等大型連鎖餐飲品牌進駐，打造王品宇宙。信義房屋專家表示，疫情遞延的展店需求近期大爆發。

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▲王品集團在巨蛋商圈的王品宇宙，除了已開幕的「青花驕」，接下來還有「肉次方」將進駐。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋巨蛋博愛加盟店店東陳揚智表示，巨蛋商圈以漢神巨蛋購物廣場為中心向外擴散，隨高雄人口由南往北移動，商圈範圍不斷向外擴大，特別博愛二路、博愛三路行經凹子底站、巨蛋站等地，吸引眾多人潮消費，更是首屈一指的黃金門牌，也造就商圈範圍的博愛路、裕誠路等沿線有許多知名店家進駐。

▲台灣深耕10年的「添好運」首間南部街邊店，選在巨蛋商圈。（圖／記者張雅雲攝）

不但在台灣深耕10年的「添好運」首間南部街邊店，選在巨蛋商圈，15日試營運；主打台灣古早味蛋糕的知名伴手禮「春上布丁蛋糕」，高雄唯一街邊店也剛開幕，加上餐飲業流行性的問題，大型餐飲集團不斷開發新品牌。

▲巨蛋商圈新店家。（ETtoday製表）

像是王品集團在巨蛋商圈的王品宇宙，除了已開幕的「青花驕」、「12MINI」及「陶板屋」、「享鴨」、「初瓦」，根據在地房仲指出，接下來還有「肉次方」將進駐，開幕時間未定；而輕井澤集團也有「三山燒肉」搶卡位，2店目前都已在裝潢中，大型店面的能見度超高。

信義房屋博愛明誠店專案經理黎恩表示，疫情期間裕誠路關了不少店，近1年多實體經濟回溫，不少店家本來就有計劃拓點，只是因疫情延後，以致近期出現新店潮，加上富邦BOT開發案預計3年後開幕，也將帶動區域人潮，吸引不少店家搶先卡位。

▲輕井澤集團也有「三山燒肉」搶卡位，月租金25萬元。（圖／記者張雅雲攝）

區域以裕誠路沿線店面租金較高，單坪租金落在2000~2500元，吸引大型連鎖餐飲業者如王品搶進駐，不斷墊高租金，不少在地店家只好調整經營模式，換到巷弄內開店，降低成本。

▲打台灣古早味蛋糕的知名伴手禮「春上布丁蛋糕」，高雄唯一街邊店也剛開幕。（圖／記者張雅雲攝）

陳揚智表示，區域有不少透天店面，地坪20~30坪，月租金6~9萬元，也有鐵皮屋店面，坪數約50~60坪，租金行情10萬元起跳，雖然群聚效應的集市條件優越，不過因競爭激烈，店面的汰換率也很高。不過對這類連鎖品牌來說，房租不是很貴，人事成本才是最大的問題。

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