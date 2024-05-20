超前部署重劃區需求　台中「逆少子化」3區將增6校

▲觀察未來3年，台中有6所新校設立，分別位於北屯、南屯、沙鹿等行政區，以北屯區佔4校為最多。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

少子化趨勢讓許多學校面臨經營困境，然而台中市未來3年將再增6所新學校，以滿足新興重劃區大量遷入人口的就學需求，完善的學區教育與嶄新校舍設備，再成為周邊房市一大機能利多。

觀察未來3年，台中有6所新校設立，分別位於北屯、南屯、沙鹿等行政區，以北屯區4校為最多，而同屬舊社里的南興國小、南興國中更罕見的雙校同時啟動興建工程，校地面積合計達7.96公頃。

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由於周邊的機捷特區與單元12重劃區開發迅速，吸引大批人口移入，從臺中市政府民政局人口管理統計平台資料，截至今年4月底，舊社里總人口數為1萬6329人，年齡0~6歲的人口數超過千人，今年以來每月增加150~230人，以此速度推估區內增設新國小、國中實在刻不容緩，已規劃南興國中將設36個班、南興國小設48個班。

▲機捷特區因具備商圈、捷運、綠地水岸等優勢，成為北台中移居勝地。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「機捷特區因具備商圈、捷運、綠地水岸等優勢，成為北台中移居勝地。如今同時增加國小、國中兩學區機能，加上原本明星私校如葳格中小學、華盛頓、常春藤就在周邊，房市基本盤更加穩固。」

機捷特區目前包含大城營建機構「無限大城」，千坪基地規模規劃2棟建築，產品規劃2房23~27坪、3房35~36坪，吸引不少二代成家、換屋購入。

另外超過2千坪基地的「富宇鉑金大苑」位於碧柳段，在松竹路、詔安街口推出總戶數711戶，目前據實價登錄揭露，已售430戶，主打2~3房產品，也受到青睞。

另外，預計於114學年度招生的「松強國小」將紓解附近仁美國小新生爆滿現象，以及因應未來14期重劃區將進駐的人口。大城地產（6171）也在5月初公告購入周邊的14期美和段土地，區內已推案有「陸府織森」、「國泰美禾」等，包括寶輝、華固、坤悅等建商也都有土地庫存在新校周邊。

▲台中「逆少子化」區域出爐。

另外，沙鹿區也是近年人口大幅增長的區域之一，因而新設「鹿陽國小」讓學區內學童可就近上學，預計於114學年度招生。以及為因應嶺東建功重劃區的移入居民，將新設南屯文中52國中，讓南屯嶺東生活圈的學童不用再跨越筏子溪就學。

對此，譯新廣告行銷團隊張譯升表示：「不論是機捷特區還是沙鹿區，都是近幾年人口淨遷入的區段，尤其是因不斷有新案推出，區域人口組成年輕化相當明顯，對於學區的需求自然強勁。」

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