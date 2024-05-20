新購房貸金額逼近千萬　信義：房價壓力正在累積

▲平均國人購屋房貸已經達到970.5萬元，相較前1年，平均房貸再多出85.2萬元。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

根據聯徵中心去年底購屋房貸統計，平均國人購屋房貸已經達到970.5萬元，相較前1年，平均房貸再多出85.2萬元，房貸金額寫下歷史新高。信義房屋專家認為，房價壓力問題正在累積，未來難免會成為執政時需要面對的問題。

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聯徵中心的統計顯示，2023年第四季房貸族平均貸款970.5萬元，相較一年前增加85.2萬元，而2022年第四季房貸族房貸金額年增約18.8萬元，去年一年房貸增長顯著，並且房貸金額寫下歷史新高。

不過，內政部新聞稿指出，在房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，2023年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較2021、2022年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。





▲高房價問題相當難解，過去還曾變成10大民怨之首。（圖／資料照）

內政部後續並將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去政策包括《平均地權條例》等，有效抑制短期投機的行為，不過市場很快就適應政策變化。」

曾敬德說：「在大環境對於房市偏向有利的條件下，包括台股創新高的資金動能，通膨預期與民眾對於房價上漲預期，都推升房市仍在緩步創高，高房價問題相當難解，過去還曾變成10大民怨之首，而現在房價水準比當時還更高。」

對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示：「台灣薪資漲得慢，租金、物價漲得快，面對房價飆漲，雖然讓不少人資產增值，但也快速醞釀

相對剝奪感。」

陳傑鳴指出：「這幾年政府做了不少壓抑房市炒作的措施，但另一方面，又放寬資金，推出新青安等政策，鼓勵大家上車，最終結果只見房價持續飆漲。面對如此高房價，新一波民怨正在成形。」

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