北台灣新案開價「不震撼」　台北市最貴案單價倒退100萬

▲台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在152.5萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

今年北台灣新進場建案，震撼不比去年，北市開價最高每坪僅152萬元，與去年最貴案250萬元落差不小。新北最高僅85萬元，也低於去年百萬價碼。而新竹地區則無8字頭個案，青埔每坪開出70萬元也不算令市場意外。

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《住展》雜誌彙整2024年北北桃竹進場新案，台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在152.5萬元，為民生社區都更案「中工鳴森苑」，相比去年大安區的「Diamond Towers台北之星」開出單價250萬元水位有不小落差。

新北市去年已見新板特區「勝輝一邸」開出每坪破百萬元，後續揭露也達標，但今年迄今最高價則為蘆洲區的「新樸王樣」，均價85萬元，雖為區域市場咋舌價，卻也不算在同一個等級。

新竹地區也是類似狀態，去年在新竹市東區、新竹縣竹北市各有「富宇天雋」、「浩瀚寬郁」開上單價8字頭，然今年目前平均最高開價只落在73萬元，為竹北市縣治一期的「縣府厚居」。

桃園市雖有青埔重劃區的「新大墨」開出平均單坪70萬元，比去年開價最高的桃園車站生活圈「合雄新站」6字頭略勝一籌，惟青埔新案價本就逐步往7字頭走，不算太令市場意外。

▲2024年已公開北北桃竹最高單價新案。（圖／《住展》雜誌提供）

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，今年尚未創價因素在於目前新案並非推在一線地段，還加上建商看好後續發展，心態不急，連舊案都惜售緩賣。

不過，展望今年後況倒是精彩可期，台北市忠孝東區的璞園新案，有望叩關豪宅水位，新北市新板特區也有三輝新案，價碼看齊當地單坪百萬宅，新竹地區則有竹北市高鐵特區的鴻柏新案，推估站上8字頭。

美學生活專案經理汪孟綉表示，北市精華區高價個案穩定去化，像是大安區「富邦藝庭」、「耑岫」、「鑄慕」等案，顯示市中心的剛性需求存在，且目前在大安區、信義區多處都已有建商插旗都更，未來幾年將會陸續亮相。