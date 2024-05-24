大巨蛋、24小時誠品救松菸商圈　租金單價首見破萬行情

▲該店面由保養品牌「19again」承租，目前正在裝潢中。（圖／住商提供）

記者項瀚／台北報導

保養品牌以每月17萬元租松菸旁巷內店面，單價高達1萬1931元，為松菸商圈首度出現破萬行情。在地房仲表示，此租金價碼能媲美東區明星店面的原因有3，其中包括誠品24小時店與大巨蛋帶來的人潮商機。

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最新實價揭露，忠孝東路四段巷弄內、松山文創園區旁三角窗店面以每月17萬元出租，權狀14.3坪，換算單價高達1萬1931元，為松菸商圈首次出現破萬行情，更是媲美東區價碼。

經查，該店面過去為主打文青氛圍的「十間茶屋」，而現場目前已正在裝修，將由保養品牌「19again」承租。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，松山文創園區2011年開園，至今發展多年，周圍每坪租金7000~8000元即是頂標，本次能以媲美東區明星店面的行情成交，主要原因有3。首先，該店位處松山文創園區出入口第一排，為三角窗店面，曝光度頗佳。

第二，該店坪數較小，租金總價壓在20萬元以內，為品牌可負擔租金範圍。第三，周邊近期有大巨蛋、誠品24小時店進駐，頗具發展前景，拉高租金水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，忠孝東路四段553巷、559巷頗為熱鬧，區域上班族不少，平日具用餐需求，靠忠孝東路、聯合報大樓側餐廳的生意不錯；而本次交易店面屬於後端，優點是較鄰近松菸，能吸納更多假日逛街人潮，開設商品型的街邊店頗適合。

攤開實價登錄資料，2023年信義區只有3筆租金單價破萬交易，除了本次的松菸「19again」，一筆為市政府為2層樓透店，月租33萬元，現況為鑽戒名店進駐，另一筆則是五分埔商圈分租店面，僅約6.95坪，但月租金高達7萬元。

▲2023年信義區只有3筆租金單價破萬交易。（圖／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，過去忠孝東路四、五段若有單金破萬元的店面租金交易，較常出現在捷運忠孝敦化、忠孝復興一帶，不過近期北市發展軸線東移，適逢「大巨蛋」炒熱商圈景氣，讓光復南路以東也逐漸出現單價破萬元的金店面交易。

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