咖啡廳比建案還多！　14期重劃區瞬變網美集散地

▲頂級網美咖啡廳Ten thousand coffee搶插旗台中14期重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

重劃區的機能竟是咖啡廳先看見？台中14期重劃區開發逾3年，才剛有第一個新案進入交屋階段，算算區域內包含星巴克就已經有3間、路易莎1間、連頂級網美咖啡廳Ten thousand coffee（10000 咖啡）都搶插旗。信義房屋專家認為，低密度新興重劃區，大型連鎖業者進駐消費者的接受度也高。

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！ 首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

北台中明星重劃區14期首案「一緒」即將進入交屋階段，首開盤的「國泰MOST+」才剛拆架，但有別於以往重劃區「長草、長草、建案、人進去、店才來」的順序，14期目前已有多間量販店、速食、咖啡廳等連鎖業者搶先進駐。

▲星巴克位於14期第三間店面也已掛上招牌。（圖／記者陳筱惠攝）

細數14期現成機能，除有新開幕的「Ten Thousand Coffee」外，量販店龍頭全聯已有2間分店、咖啡雙雄星巴克更是前、中、後包圍開設3間店面，其中一間更是準備與Ten Thousand Coffee打對台，另外，路易莎咖啡更是打造最美據點，連以往選址精準的速食業者麥當勞，也在14期卡位2間店面。

▲14期是目前台中新興重劃區中，唯一出現人口、機能倒掛的區段。（圖／記者陳筱惠攝）

引進「Ten Thousand Coffee」的樂洋地產行銷總經理陳正文表示：「Ten Thousand Coffee與建案接待中心共生，以雙品牌共伴行銷，邀請民眾賞屋，並品嚐人氣咖啡的美味。」且他強調：「咖啡廳並非快閃店，只要消費者支持就會長期進駐。」

據了解，目前14期重劃區200坪內素地租金每坪行情落在400~500元之間，若有基礎地上物的物件每坪單價直接破千，高標的話要到每坪1500元，而大型超過300坪以上素地單價大概是600～750元，且連年漲租幅度約15~25%。

信義房屋北屯松竹店吳俊霆則分析：「重劃區不像傳統商圈會有小吃攤類型的店面出現，台灣咖啡龍頭星巴克與路易莎，除了咖啡外，餐點與其他周邊產品的產值也相當大，以低密度新興重劃區來說，這種大型連鎖業者進駐消費者的接受度也高。」

▲Ten Thousand Coffee與建案接待中心共生，以雙品牌共伴行銷角度。（圖／記者陳筱惠攝）

吳俊霆表示：「雖然目前14期重劃區還未有『住戶』入住，但該重劃區包圍發展成熟的11期，也讓商圈從崇德路漸漸擴張至松竹路，另外值得關注的是，除連鎖咖啡業者搶進，連興建中的幼稚園也相當多。」

也有業者私下透露：「14期是我房地產生涯中，唯一出現人口、機能倒掛的區段，連有『最速重劃區』的機捷特區也都是人口進駐後機能迅速發展。」

《地產詹哥老實說》EP206／千萬內買得到2房！ 首購新天堂「紅樹林跟你想得不一樣」

信義房屋更多相關新聞