市況變化太快　冠德馬志綱：先做景氣不好的準備

▲冠德建設董事長馬志綱表示，當前房地產景氣變動太快，外在因素多。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

冠德建設召開股東會（2520），該公司銷售中個案去化順暢，下半年將再推出3案，總銷達百億規模。展望市況，董事長馬志綱坦言，景氣變動太快，站在冠德立場就是「先做不好的準備，認真工作」。

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冠德建設董事長馬志綱表示，當前房地產景氣變動太快，外在因素多，包括利率走向、政府政策、兩岸關係等等，「有很好的、也有很不好的，站在我們的立場，就是先做好景氣不好的準備，認真工作。」

馬志綱表示，台灣過去幾年經濟成績在全世界有目共睹，掌握半導體重要供應鏈，是塊很有福氣的寶地，而政府扮演控制各產業健全發展的角色，站在房地產業者角度，期盼變動性不要太突然，讓大家有心理準備。

馬志綱進一步表示，房地產是週期性比較長的產業，若短期現象調整，希望可以提供企業較多彈性準備，但支持過去政府限制紅單轉售，使得市場更加健全，往後來看，如何面對社會議題又兼顧產業發展，即為新政府要面對的課題。

攤開冠德財報，去年營收194.42億元，年減逾9％；但稅後純益上升至23.95億元，EPS（每股純益）來到4.42元，優於2022年的4.32元。今日會中並通過配發現金股利1.8元，以昨日收盤價56元計算，殖利率3.2%。

▲冠德建設2024年推案整理。（表／記者項瀚製）

冠德銷售中個案包括：3大成屋「冠德信義BCF」、「冠德安沐居」、「冠德大直湛」、以及將在今年Q4交屋的「冠德心天匯」。

冠德建設總經理張勝安表示，「冠德安沐居」、「冠德大直湛」銷售順暢，只剩下個位數戶別，而總銷130億元的三重大案「冠德心天匯」目前已銷售7成。

另外，冠德今年將再推出3案，分別是台中「裕毛屋案」總銷50億元、中和捷運聯開案「中和高中案」總銷14億元、北市「民權東路公辦都更商辦案」總銷46億元，合計3筆新案總銷超過百億元。

展望公司發展，張勝安表示，集團土地庫存已備7~9年案量，量能無虞，未來除會持續關注中大型標案，包括捷運、公辦都更等等，並尤其看好商用不動產市場，未來推案比例將略高於住宅。

▲冠德建設銷售中個案去化順暢。（圖／記者項瀚攝）

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