大巨蛋園區正式營運　周邊指標案每坪飆209萬創高

▲臺北大巨蛋園區今（25日）正式宣佈營運。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

臺北大巨蛋園區正式營運，帶動周邊房市表現出色，最新實價揭露，區域中小坪數指標預售案「鑄慕」每坪飆209萬元創新高。集順生總經理李正文表示，大巨蛋將使未來東區發展軸心逐漸往東邊、國父紀念館與大巨蛋方向，區域房市表現可期。

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臺北大巨蛋園區今（25日）正式宣佈營運，14家主題餐廳同步開幕，將串連松山文創園區，帶動商圈發展。遠雄副總經理楊舜欽表示，大巨蛋4張使照都已取得，商場預計在年底開幕、影城在明年5月，飯店則要到2026~2027年亮相。

楊舜欽說，商辦部分5~20樓共計1.2萬坪，目前招商順利，已出租約6成，承租方大多是外商企業，租金價格與信義區差不多。

臺北大巨蛋相關機能到位，讓國父紀念館商圈更加活絡，連帶周邊房市也有出色表現。據最新實價登錄，區域指標預售案「鑄慕」高樓層戶房屋29.5坪，在4月以每坪209萬元交易，創下個案去年公開以來新高價。

▲最新實價揭露，「鑄慕」高樓層戶別以每坪209萬元交易。（圖／ET資料照）

集順生總經理李正文表示，「鑄慕」開賣之前，沒想過可以賣到這個價格，說實在自己也嚇一跳，探究背後原因，除了區域新案稀缺、千坪基地個案難得外，臺北大巨蛋建設也成為助力。

李正文說，臺北大巨蛋可帶動區域商業機能，吸納大量人潮，未來企業相繼進駐商辦後，也將使周圍房市剛性需求增加，未來東區發展軸心會逐漸往東邊、國父紀念館與大巨蛋方向，該區在兼顧商業機能與舒適的住宅氛圍下，房市展望可期。

李正文認為，近年蛋白區房價漲勢兇猛，像是新北房價直直往上，已逐漸縮小與台北市的差距，這反倒凸顯蛋黃區CP值，「預期未來幾年，北市蛋黃區像是大安、中正等地將有更出色的表現，日勝生也看準這方向，持續佈局蛋黃區都更案。」

事實上，「鑄慕」不是大巨蛋周邊最高價的建案，大坪數豪宅「聯合大於」由聯合報舊址改建，房屋規劃102坪，每坪最高成交255萬元。

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