總投資額上看125億　左營1.4公頃水肥廠轉型公辦都更

▲位於左營榮總附近的「機20」公辦都更案單元2，再由單元1實施者尚發營造，獲選為最優申請人。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高市公辦都更案連發！27日「高鐵之心」才剛簽約，位於左營榮總附近的「機20」公辦都更案單元2，再由單元1實施者尚發營造，獲選為最優申請人，2單元已全數招商成功，合計總投資額125億元。該公司透露，因應市場需求調整，細節還在規劃中。

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「機20」單元1於去年由尚發營造獲評為最優申請人，將興建3棟約28層住宅大樓，及1棟18樓辦公大樓，最快2028年完工。單元2也於近日完成評選作業，同樣由尚發營造獲選為最優申請人，2單元已全數招商成功，預估投資總額約125億元，預計今年完成簽約。

高雄市副市長林欽榮表示，基地佔地約1.4公頃，原為水肥廠，現為綠美化空地及道工處辦公使用，位於省道台1線民族一路及國道10號旁，步行5分鐘即到高雄榮總，車程5分鐘內可達高鐵左營站，交通區位相當良好、生活機能完善。

林欽榮說：「台積電設廠楠梓產業園區，將吸引半導體生態系相關產業群聚於北高雄，本案開發後，可提供優質住宅吸引人才入住。」

▲位於左營榮總附近的「機20」因應市場需求進行調整，細節還在規劃中。（圖／高雄市都發局提供）

得標者尚發營造為三地集團子公司，該公司透露，原本單元1是辦公大樓、住宅規劃，單元2將打造社會住宅、住宅，現在住宅產品需重新整合，目前會因應市場需求進行調整，細節還在規劃中。

高雄市都發局表示，單元1、2依開發建議書規劃，單元1樓地板面積為2萬4069坪，單元2為1萬8500坪，分別各有4棟大樓，合計有8棟大樓，其中2棟將由尚發營造規劃社會住宅、社區型日照中心以及市府辦公大樓，作為為工務局辦公室使用，未來無償交由高市府使用。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，北高雄房價受惠產業S廊帶影響，區域房價已坐穩4字頭，近期高鐵新案已經傳出開價出現6字頭，未來機20住宅房價上看5字頭不是問題，不過該案位於省道，鄰近國道1號交流道，住宅還是有點抗性。

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