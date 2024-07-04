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青龍國民怨「長期飽受飆車族之苦」　在地房仲：只能說晚上太安靜

▲▼興富發『站前新鋭』記者會,消費,經濟,桃園青埔特區,市地重劃區,房地產,商業區,店面租金,經濟,房市,房價,財經,景氣,六都,投資,工作機會,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅,養地,建案。（圖／記者李毓康攝）

▲鄉民抱怨，青埔長期飽受飆車族之苦，每坪花40~60萬元，半夜還要被叫起來尿尿。（圖／記者李毓康攝）

記者項瀚／台北報導

鄉民抱怨，青埔長期飽受飆車族之苦，每坪花40~60萬元，半夜還要被叫起來尿尿。對此，在地房仲表示，青埔的飆車族沒有特別多，只能說晚上區域太安靜了，且主幹道領航南北路車流量不大，可能開得比較快，才顯得車輛比較大聲。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點

網友在PTT房屋版發文：「有中壢富人區之稱，且與藝文特區並駕齊名的青埔，結果長期飽受飆車族之苦，每坪花40~60萬元，半夜還要被叫起來尿尿，這太苦命了。」

原po表示：「記得以前想到新竹就想到飆車族，現在也絕跡了，青埔的飆車族何時會絕種？」話題一出，引發熱議，網友紛紛留言：「領航南一直都有啊XD」、「中壢素質無解」、「不能接受的去舊城區」、「因為房價不夠高啦，新竹高到一個程度就沒飆車族了」。

東森房屋桃園航空城高鐵加盟店東傅文賢表示，青埔的商業活動主要在IKEA、百貨，打烊之後區域其實頗為安靜，且綠化程度高，住宅氛圍感強，「不能說飆車族特別多，而是晚上太安靜了，就可能顯得車輛比較大聲。」

此外，傅文賢說，領航南北路是青埔的主要幹道，但晚上的車流量不大，車子稍微開快一點，也較容易讓人覺得有噪音，像是信義區時常出現跑車，但因為區域晚上沒那麼安靜，車又開不快，自然對「飆車」的印象就少一些。

不過，傅文賢強調：「就第一線的觀察，其實幾乎沒有什麼客戶反應飆車族的問題，反倒是每10~15分鐘的機捷比較容易被提起。」

▲▼ A18 。（圖／記者項瀚攝）

▲傅文賢說，幾乎沒有什麼客戶反應飆車族的問題，反倒是每10~15分鐘的機捷比較容易被提起。（圖／記者項瀚攝）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，車輛噪音不成為青埔抗性，青埔在高鐵建設利多下，廣吸雙北、新竹通勤族，近年甚至開始有不少在地客進駐，屬北台灣漲勢頗強勢的地區，目前青埔新案去年還找得到4字頭，今年則都已上到5字頭，甚至有個案成交已達6字頭。

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關鍵字：桃園青埔天龍國飆車族房價噪音東森房屋馨傳不動產何世昌

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