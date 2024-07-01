5因素發酵！上半年六都移轉棟數增28%　南二都最強勢

▲六都上半年買賣移轉棟數出爐，達7.36萬棟，年增高達28%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

六都上半年買賣移轉棟數出爐，達7.36萬棟，年增高達28%，其中台南更創下升格以來新高。整體而言，信義房屋專家表示，推升上半年房市熱絡，交易量增有5大原因，包括股市、新青安、供給減少、完工交屋量不小。

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今（7日）六都地政局公布6月買賣移轉棟數，合計2.4萬棟，年增17%，不過受到6月工作天數較5月減少8.7%影響，6月月減12%。進一步觀察六都，除了桃園年增8.5%，其他縣市都呈現衰退。

▲六都買賣移轉棟數統計整理 。（表／記者項瀚製）

不過，以2024上半年來看，六都合計達7萬3605棟，年增高達27.5%，南二都表現最亮眼，年增超過4成，其中台南更是創下升格以來，14年最大量。

▲六都2024上半年買賣移轉棟數年增率整理 。（圖／記者項瀚製）

台灣房屋民權加盟店東盧柏光表示，台南受惠南科效應，帶動房市買氣持續處在高點，近期更受惠新青安助攻自住買氣，中古市場熱度仍集中在傳統購屋熱區如永康、東區、北區，新推案則多集中在重劃區，除了開發較成熟的九份子、鄭仔寮等重劃區，新興重劃區包括安南區的商60、草湖寮、總安等重劃區，同樣受青睞。

整體而言，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股創下2萬3000點新高，加上新青安、通膨預期、房地合一稅讓市場供給減少，短期呈現供不應求，都帶動上半年交易熱絡。

另一方面，曾敬德補充：「過去3個月的第一次登記達3.6萬棟，房市仍有交屋潮反映到移轉棟數上，整體房市呈現價量齊揚表現。」

展望後市，曾敬德表示：「目前房市並無強力管制措施，市場買氣穩定，且第三季待售物件大量減少，不少屋主又有房地合一稅短期高稅綁住，只要台股沒有太劇烈變化，房市買氣仍維持穩定機率較高。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則指出，6月起央行再次發起信用管制，嚴控第二戶貸款成數，且政府加強查緝新青安人，加上7月囤房稅2.0上路，「研判下半年度部分投資、置產族群若手頭資金吃緊，為降低資產槓桿壓力或有意節稅，市場上應會多出不少供給，買氣是否延升至下半年，端看股市與政經局勢表現。」

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