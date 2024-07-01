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5因素發酵！上半年六都移轉棟數增28%　南二都最強勢

▲▼台南,南區,房價,信義房屋,台灣房屋,水交社重劃區,舉喜重劃區。（圖／記者陳建宇攝）

▲六都上半年買賣移轉棟數出爐，達7.36萬棟，年增高達28%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

六都上半年買賣移轉棟數出爐，達7.36萬棟，年增高達28%，其中台南更創下升格以來新高。整體而言，信義房屋專家表示，推升上半年房市熱絡，交易量增有5大原因，包括股市、新青安、供給減少、完工交屋量不小。

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今（7日）六都地政局公布6月買賣移轉棟數，合計2.4萬棟，年增17%，不過受到6月工作天數較5月減少8.7%影響，6月月減12%。進一步觀察六都，除了桃園年增8.5%，其他縣市都呈現衰退。

▲▼ 2024上半年六都買賣移轉棟數統計 。（表／記者項瀚製）

▲六都買賣移轉棟數統計整理 。（表／記者項瀚製）

不過，以2024上半年來看，六都合計達7萬3605棟，年增高達27.5%，南二都表現最亮眼，年增超過4成，其中台南更是創下升格以來，14年最大量。

▲▼ 。（圖／記者項瀚製）

▲六都2024上半年買賣移轉棟數年增率整理 。（圖／記者項瀚製）

台灣房屋民權加盟店東盧柏光表示，台南受惠南科效應，帶動房市買氣持續處在高點，近期更受惠新青安助攻自住買氣，中古市場熱度仍集中在傳統購屋熱區如永康、東區、北區，新推案則多集中在重劃區，除了開發較成熟的九份子、鄭仔寮等重劃區，新興重劃區包括安南區的商60、草湖寮、總安等重劃區，同樣受青睞。

整體而言，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台股創下2萬3000點新高，加上新青安、通膨預期、房地合一稅讓市場供給減少，短期呈現供不應求，都帶動上半年交易熱絡。

另一方面，曾敬德補充：「過去3個月的第一次登記達3.6萬棟，房市仍有交屋潮反映到移轉棟數上，整體房市呈現價量齊揚表現。」

展望後市，曾敬德表示：「目前房市並無強力管制措施，市場買氣穩定，且第三季待售物件大量減少，不少屋主又有房地合一稅短期高稅綁住，只要台股沒有太劇烈變化，房市買氣仍維持穩定機率較高。」

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則指出，6月起央行再次發起信用管制，嚴控第二戶貸款成數，且政府加強查緝新青安人，加上7月囤房稅2.0上路，「研判下半年度部分投資、置產族群若手頭資金吃緊，為降低資產槓桿壓力或有意節稅，市場上應會多出不少供給，買氣是否延升至下半年，端看股市與政經局勢表現。」

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關鍵字：買賣移轉棟數六都交易量上半年地政局信義房屋住商不動產台灣房屋

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