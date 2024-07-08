不在台北市！年收中位數166.6萬元　「六都最富里」落南台灣

▲六都最富里為台南蓮潭里，緊鄰南科。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

六都「最富里」由台南蓮潭里拿下，綜合所得稅中位數達166.5萬元。在地房仲表示，該區鄰近園區，早在2019~2020年間南科開始發展時，就有一批從新竹科學園區下來的科技產業主管移居，目前新案落在4字頭，供給稀缺。

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財政部公布2022年綜合稅資料，台南蓮潭里成為大黑馬，以綜合所得稅中位數166.5萬元，奪下全台都會區平均「最富里」。

住商不動產新市南科加盟店東黃睿禹表示，蓮潭里位於南科L&M特定區，區域街廓環境單純，又鄰近園區，磁吸高資產科技人才進駐買房，「早在2019~2020年間南科開始發展時，就有一批從新竹科學園區下來的科技產業主管移居，久而久之逐漸形成富人聚落。」

黃睿禹指出，該內大多為新成屋、預售案，居民大多自住，市場供給頗為稀缺，當地房價頗具支撐力道，目前新案穩定維持4字頭價位。

六都第二富的是內湖區寶湖里，也就是內湖第四期重劃區，綜合所得稅中位數達114萬元。區域鄰近三軍總醫院、內湖科技園區，吸引醫護人員、科技人才以及藝人入住，均富程度更勝大直。

▲新北市部分，由林口區南勢里以綜合所得稅中位數95.9萬元居冠。（表／住商提供）

新北市部分，由林口區南勢里以95.9萬元居冠。該區近年有高端賣場、捷運進駐，機能日漸成熟，加上鄰近林口長庚、知名私校學區，又有不少超高樓層豪邸新案，區域內更具CP值的豪宅物件，吸引雙北高資產族群青睞。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，科技業工程師是台灣收入最高的一群人，因此最富里幾乎都坐落在園區客的熱門購屋區段，事實上全台最富里不在六都，而是新竹市關新里，綜合所得中位數高達354.3萬元，凸顯竹科國內科技重鎮地位。

另外，曾敬德觀察，本次六都入榜的除台南蓮潭里鄰近南科、內湖區寶湖里鄰近內科之外，林口收入能超越板橋，成為新北第一，有一大部分原因也是受惠科技產業，雖然目前工一園區尚未啟用，但聽聞已有不少工程師提前卡位買房。

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