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屋齡104年！　北市最老店面租金單價衝5千元創高

記者項瀚／台北報導

台北市出現「史上最老」店面租賃案，北投鬧區一處屋齡高達104年的透天，以每月7萬元出租，每坪直逼5000元創下區段新高價。在地房仲表示，該區鄰近北投市場，是在地人吃喝採買的重要商圈，人流量大，幾乎沒有空店面。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來

▲▼ 北投,店面,透店 。（圖／記者項瀚攝）

▲台北市出現「史上最老」店面租賃案，北投鬧區一處屋齡高達104年的透天，以每月7萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，北投鬧區中央南路一段上，14.5坪店面以每月7萬元出租，單價達4820元，創區段史上最高價。有趣的是，該物件備註屋齡高達104年，是台北市實價登錄以來，店面類別交易中屋齡最高的。

記者實地走訪，該店面由金菊雞肉飯承租，觀察中央南路一段沿線幾乎沒什麼空店面，業種除了餐飲之外，還有不少家五金行、藥局，都是日常生活所需的店家。

東森房屋北投中央加盟店房仲陳元信表示，中央南路一段靠近北投市場，相當熱鬧，是在地人吃喝採買的重要商圈，沿線空店面不多，且由於部分地區開始都更改建，使得店面更為稀少，只有一有釋出，很快就會租掉。

▲▼ 北投,店面,透店 。（圖／記者項瀚攝）

▲中央南路一段靠近北投市場，相當熱鬧。（圖／記者項瀚攝）

陳元信說，由於該區開發較早，屋齡也普遍高，但這不影響租金表現，「本次交易的雞肉飯店面，每月7萬元雖然感覺不便宜，但前一手撤出後，還是很快就租掉了，這就是市場機制。」

不過，中信房屋研展室副理莊思敏表示，該店面租金單價4820元創高「有貓膩」，實價與謄本登記只有1樓，但實際上卻有租用2樓空間，若扣除騎樓3.6坪之後，單層面積約10.9坪，也就是1+2樓總共約25.5坪，平均單價2745元，符合實價行情。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來

關鍵字：北投北投市場店面.透店老屋屋齡租金東森房屋中信房屋

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