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土開業者轉型當建商　瞄準北屯區推新案

▲▼機捷，建商,台中,土地開發,房價,土開,房市,獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土開專業的建商搶進北屯機捷北側文北段推出新案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

建築產業鏈轉型建商風潮未歇，過去不少對市場價格敏感的代銷業者搶攻掠地推出新案，如今中台灣過去專做土地開發的業者，也轉跳為建商推出預售案，專家認為，土開可以掌握最上游的第一手土地交易資訊，往往能搶得先機。

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土地佈局攸關產品定位與推案策略，成為房價的關鍵，台中以土地開發起家的金林建設與豐穀建設陸續瞄準北屯區推出新案，如機捷北側文北段的「金林梧境」與崇德文心捷運生活圈的「豐穀璞樂」。

金林建設首案位於南屯區忠勇路上的「金林無界」，在2022年時推出預售，當時成交均價每坪34萬元，2年過去，轉售戶的價格來到單坪逼近5字頭，區域最新預售案更是登頂6字頭。

▲▼機捷，建商,台中,土地開發,房價,土開,房市,獵地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲土開業者因熟悉土地特性與市場供需，也因爲掌握最上游的第一手資訊，往往能搶得先機。（圖／記者陳筱惠攝）

新案「金林梧境」基地位於機捷特區，正鄰的南興路，已傳出未來計畫與環中路、復興路銜接打通，從道路計畫嗅知發展前景，規劃宜居建築，設計39~45坪，切入機捷內為數較少的換屋型產品，目前實登最高價格為54.6萬元，均價站穩5字頭。

據了解，金林建設台中購地佈局區域還包括北屯漢口路、與廣三百貨正對面的西區美村路等蛋黃地塊。

另外還有為知名春耕不動產的關係企業的豐穀建設，過去推案多位於前景看好且生活機能齊備的地點，且早先一步看出區內主升段趨勢，包括中科、北區、及最新的崇德文心商圈，在豐穀插旗之後出現不少開發商搶進。

▲▼ 台中捷運崇德文心站。（圖／記者陳筱惠攝）

▲崇德文心商圈新案除「豐穀璞樂」打出北屯絕版5字頭價格強攻。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者林大又則認為：「近年土地價格飛漲，其實也帶動蛋黃區土地補漲態勢劇增，在營建、人力成本居高不下，房價前景的確往上看漲，目前市況反而是購屋族的猶豫時間很短。」

位在崇德文心商圈新案除「豐穀璞樂」打出北屯絕版5字頭價格強攻，推出25~34坪、2~3房產品，全案成交均價來到55萬元。而崇德文心商圈周邊還有年初進場的「文心Olive」，以及冠德裕毛屋案、國泰建設也加碼購入的北平路土地。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「土開業者因熟悉土地特性與市場供需，甚至引領趨勢，也因爲掌握最上游的第一手資訊，往往能搶得先機。」

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關鍵字：建商台中土地開發房價土開房市獵地

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