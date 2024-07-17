高雄「排毒一條街」太紅被鎖定　「鎮店簫后」名店月租不到6萬

記者張雅雲／高雄報導

高雄九如路上充斥按摩、養生、SPA會館多不勝數，被老司機們戲稱是「排毒一條街」，某知名按摩店內的「鎮店簫后」更被廣為流傳，但該店年初遭到警方查緝後，現址已改為SPA店。專家透露，整條街透店租金行情多落在3~4萬元，就算被抄仍是春風吹又生。

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▲高雄九如路上充斥按摩、養生、理容會館等，整條路按摩店多不勝數。（圖／記者張雅雲攝）

高雄九如路上充斥按摩、養生、理容會館等，整條路按摩店多不勝數，被老司機們戲稱是「排毒一條街」。有名店透過網路社群軟體「X」以暱稱《維納斯糖糖》PO文，主打「小隻馬超強戰鬥力」、「高顏質小野貓」等，還有「鎮店簫后」坐鎮，不少老司機一試成主顧，惹來警方注意前往查緝，目前現址已改為SPA店重新營業。

老司機指出，在「排毒一條街」上，除大大小小的透天按摩店外，「魚翅樓」也相當知名，因為該棟大樓內有高檔魚翅餐廳開設，整棟住商混合大樓又被稱為「魚翅樓」。

▲高雄九如路上的魚翅樓，整棟住商混合大樓內也有不少知名按摩店。（圖／記者張雅雲攝）

大樓內有不少知名按摩店，老司機坦言，雖有警方高密度的臨檢、取締，通常被抄就更換店名、變更負責人來規避，抄完再開不斷春風吹又生。

這類按摩店都靠老司機指路，生意難做大，店租也不高。根據租賃實登公布，話題按摩店位於九如路，地坪26坪、建坪100坪，2014年曾以整棟5.6萬元出租，在地仲介預估，當時店租可能含裝潢、設備，目前月租金行情約在3~4萬元左右。

至於位於「魚翅樓」內的按摩店因較隱密，多為熟客介紹，建坪50~60坪，預估月租金2~3萬元。該棟大樓屋齡31年，為地上7樓，所有權人為協暘建設，只租不售，租賃、買賣實登均查無交易紀錄。

▲九如路沿線一般車流呼嘯而過快難以集市，多年來有愈來愈多按摩業聚集。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會理事陳揚智指出，九如路沿線一般車流呼嘯而過快難以集市，多年來有愈來愈多按摩業聚集，區域主力為30~40年透天，總價約2000~2500萬元，整棟透店租金行情多落在3~4萬元。

因早期發展，區域新大樓也不多，屋齡5年內大樓，成交價還有3字頭，多為剛性需求，部分30~40年大樓，成交價則在17~23萬元。

陳揚智透露，近年中古大樓房價變化也不大，九如路離後驛、高雄車站都不遠，附近生活、交通機能發達，區域還有1字頭物件，雖多為高齡屋，不過早期大樓、公寓物件公設比低、室內實坪面積大，以屋齡換空間，又能以親民價享有市區機能，比價效應下也有民眾入手。

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