自己當房東！　建商1.2億買鳥松萊爾富「養地兼收租」

▲鳥松1間萊爾富以1.3億元出售，據了解，為在地建商吉郡建設帶租約入手。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

便利商店在台灣密度超高，由於租約長且租金穩定，堪稱房東眼中「金雞母」，近期實價揭露，高雄鳥松1間萊爾富以1.3億元出售，換算單價達49.5萬元，據了解，為在地建商吉郡建設帶租約入手。信義房屋專家表示，超商可為區域帶進生活機能性，養地兼收租一舉兩得。

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根據實價揭露，高雄萊爾富便利商店鳥松夢裡店，屋齡6年，為地上1樓透天，地坪262.6坪、建坪51坪，3月出現交易1.3億元，土地使用分區為住3用地，換算下來，地價為49.5萬元。

▲高雄萊爾富便利商店鳥松夢裡店3月售出，實登並特別備註「含租約」。（圖／記者張雅雲攝）

經查地籍謄本，買方為在地建商吉郡建設，實登並特別備註「含租約」，這也是今年鳥松區總價最高交易。

由於該店無租賃實登紀錄，在地仲介預估，月租金約在20~30萬元間，換算投報率約為1.8~2.7%。記者致電吉郡建設，該公司表示，對未來規劃不方便回應。

▲鳥松區有澄清湖風景區，休閒養生的居住環境，吸引不少民眾移居。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋仁武店專員陳俊安表示，該區屬於育英自辦重劃區，開發前部分土地作為農業及工廠使用，因地籍零亂、缺乏公共設施，導致低度利用，2011年重劃完成後，區域陸續有推案與店家進駐。

陳俊安表示，大仁北路鄰近澄清湖風景區，休閒養生的居住環境，周邊有不少高級別墅形成優質住宅區，此區多為電梯型透天為主，地坪約為28~35坪，電梯別墅成交價約2500~3500萬元。

▲鳥松有不少透天別墅，形成優質住宅區。（圖／記者張雅雲攝）

東森房屋高雄仁武加盟店行銷組長王馨曼表示，便利商店24小時經營，為周邊房市帶進機能便利性，且大多簽長約、租金繳交穩定，是房東眼中的「好咖」，該超商位於三角窗、又帶租約，成交價也算符合區域行情。

王馨曼認為，近期房市買氣熱，有些建商不太在意過去成交價，而是看地段、面積，價格可以接受就入手，投報率反倒不是重點。

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