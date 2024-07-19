小資族注意！　信義：「總價1500萬」買得到台中公園宅

▲涵蓋七期、五期、並鄰近八期的「文心森林公園」周邊中古屋房市交易暢旺。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中近年發展的大型公園綠地皆與重劃區息息相關，如涵蓋七期、五期、並鄰近八期的「文心森林公園」、水湳經貿園區內的「中央公園」以及鄰近最熱捷運話題G0機捷特區的「南興公園」成購屋熱點，信義房屋專家表示，商圈發展已較為成熟的五期、八期、機捷特區是小資族、有立即居住剛性需求的民眾可優先考量的區段。

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公園宅成為房市銷售一大亮點，近年市府也積極推動「美樂地計畫」提升公園綠地品質。信義房屋中三區協理方浩銓認為：「有鑒於台中各重劃區均發展快速，將來發展大有可為，民眾可依自身預算選擇公園宅。」

▲文心森林公園東側是發展較早的五期重劃區，屋齡20-35年的電梯華廈，總價約在1500萬元左右。（圖／記者陳筱惠攝）



其中，「文心森林公園」位於臺中市南屯區，佔地8.88公頃，園內有一座全台最大的表演戶外環型劇場，沿線有捷運綠線、醫院、餐飲、百貨與大型賣場等生活設施。

信義房屋南屯店主管杜得琳經理分析：「文心森林公園以一條文心路為界，東側是發展較早的五期重劃區、生活機能成熟，交易的物件大多為2~3房、屋齡20~35年的電梯華廈，總價約在1500萬元左右，雖不一定附有車位，但因鄰近捷運紅利，民眾接受度高。」



文心森林公園西側的七期重劃區則是台中最知名的豪宅區，區內近年也有許多小坪數、總價約在2000萬元內的物件受到喜愛。

▲水湳經貿園區有台中佔地最大的「中央公園」，預售價碼已站上7字頭。（圖／記者謝婷婷攝）



水湳經貿園區有台中佔地最大的「中央公園」，區內均為預售案，平均單價已是7字頭起跳，待未來更多建案與建設落成，很有機會超越七期。



同樣位於北屯區的「南興公園」，佔地達6.6公頃，擁有溜冰場等多種遊憩設施，還有一棵「米奇樹」，成為IG上的打卡熱點，周邊即是G0機捷特區。

▲「南興公園」佔地達6.6公頃，擁有溜冰場等多種遊憩設施，還有一棵「米奇樹」，成為IG上的打卡熱點。（圖／記者陳筱惠攝）

方浩銓分析：「G0機捷特區內小宅多，總價考量及生活機能深受首購族、小家庭的喜愛，其熱門物件為2房、每坪單價約在50萬元左右，各項生活機能優勢帶動後勢看好。」

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