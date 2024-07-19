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小資族注意！　信義：「總價1500萬」買得到台中公園宅

▲▼ 文心森林公園,五期,八期,七期,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲涵蓋七期、五期、並鄰近八期的「文心森林公園」周邊中古屋房市交易暢旺。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中近年發展的大型公園綠地皆與重劃區息息相關，如涵蓋七期、五期、並鄰近八期的「文心森林公園」、水湳經貿園區內的「中央公園」以及鄰近最熱捷運話題G0機捷特區的「南興公園」成購屋熱點，信義房屋專家表示，商圈發展已較為成熟的五期、八期、機捷特區是小資族、有立即居住剛性需求的民眾可優先考量的區段。

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公園宅成為房市銷售一大亮點，近年市府也積極推動「美樂地計畫」提升公園綠地品質。信義房屋中三區協理方浩銓認為：「有鑒於台中各重劃區均發展快速，將來發展大有可為，民眾可依自身預算選擇公園宅。」

▲▼ 文心森林公園,五期,八期,七期,捷運綠線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲文心森林公園東側是發展較早的五期重劃區，屋齡20-35年的電梯華廈，總價約在1500萬元左右。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，「文心森林公園」位於臺中市南屯區，佔地8.88公頃，園內有一座全台最大的表演戶外環型劇場，沿線有捷運綠線、醫院、餐飲、百貨與大型賣場等生活設施。

信義房屋南屯店主管杜得琳經理分析：「文心森林公園以一條文心路為界，東側是發展較早的五期重劃區、生活機能成熟，交易的物件大多為2~3房、屋齡20~35年的電梯華廈，總價約在1500萬元左右，雖不一定附有車位，但因鄰近捷運紅利，民眾接受度高。」

文心森林公園西側的七期重劃區則是台中最知名的豪宅區，區內近年也有許多小坪數、總價約在2000萬元內的物件受到喜愛。

台中水湳中央公園,抹茶湖,台中之肺,科湳愛琴橋,重劃區,水湳經貿園區,公共建設。（圖／記者謝婷婷攝）

▲水湳經貿園區有台中佔地最大的「中央公園」，預售價碼已站上7字頭。（圖／記者謝婷婷攝）

水湳經貿園區有台中佔地最大的「中央公園」，區內均為預售案，平均單價已是7字頭起跳，待未來更多建案與建設落成，很有機會超越七期。

同樣位於北屯區的「南興公園」，佔地達6.6公頃，擁有溜冰場等多種遊憩設施，還有一棵「米奇樹」，成為IG上的打卡熱點，周邊即是G0機捷特區。

▲▼ 12單,米奇樹,南興公園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「南興公園」佔地達6.6公頃，擁有溜冰場等多種遊憩設施，還有一棵「米奇樹」，成為IG上的打卡熱點。（圖／記者陳筱惠攝）

方浩銓分析：「G0機捷特區內小宅多，總價考量及生活機能深受首購族、小家庭的喜愛，其熱門物件為2房、每坪單價約在50萬元左右，各項生活機能優勢帶動後勢看好。」

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關鍵字：台中公園宅購屋熱點重劃區房市信義房屋文心森林公園南興公園水湳中央公園

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