七都房價所得比再創高　新竹縣加入「不吃不喝10年↑」俱樂部

記者項瀚／綜合報導

Q1全國房價所得比再創新高，其中台北市要不吃不喝16年才買得起房，新竹縣則首度突破10年大關，與4年前相比增加2.7年，成長幅度為七都之冠。

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▲Q1全國房價所得比再創新高，其中台北市要不吃不喝16年才買得起房。（示意圖／記者項瀚攝）

據內政部數據，Q1全國房價所得比達10.35倍，象徵國內居民平均得不吃不喝10.35年才買得起房，數值為有統計以來單季最高。

進一步觀察七都，以台北市達16.08倍冠居全台，而新北市13.36倍次之，台中市則以12.33倍位居季軍。值得關注的是，新竹縣突破10倍大關，居民平均得不吃不喝10.33年才買得起房，與2020年相比變動值達2.7，增值冠居七都。

台南、高雄市分別達9.76、9.91倍，為七都相對房價所得比較低的二都，但與2020年同期相比成長達2.5、2.6倍，增加值也是名列七都前二、三名。





▲七都歷年Q1房價所得比統計。（表／住商提供）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，房價與國內總體經濟、地方區域發展較有高度正相關，疫情後觸動國內消費高漲，半導體產業龍頭帶動出口加速成長，日前中經院發布數據，台灣今年GDP最新預測值為3.81%，較4月預測值上修0.43％，顯示全台經濟局勢穩定向上，此熱度也反應房市上。

徐佳馨說，全球AI浪潮也在全台掀起科技旋風，相關產業鏈景氣長紅，科技人才也將熱錢投入具抗通膨等功效的房地產市場，因此有科技園區所在的新竹、台南、高雄等都會區，疫情後的房價漲勢才會如此凌厲。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，房價所得比=中位數住宅價格/中位數家戶可支配所得，房價變動速度高於所得，因此房價漲越兇的地方，房價所得比就會增加的越明顯，而近年房價成長的點火題材就是園區，新竹、台南、高雄明顯受惠。

不過，曾敬德提到，部分地區雖然房價所得比上升幅度大，不代表實際購屋能力、或是房市買氣就因此明顯下滑，近來台股表現強勢，部分民眾都賺到了資本利得，進而將資金轉進房市，而股市價差獲利不會顯示在所得中位數。

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