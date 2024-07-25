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花蓮女兒牆掉落母死兒傷　違建亂象浮上檯面

▲▼花蓮違停。（圖／民眾提供）

▲花蓮頂加6樓的女兒牆，因被頂樓加蓋的鐵皮重擊後不堪風雨摧殘掉落，砸毀停放在1樓的轎車。（圖／民眾提供）

記者陳筱惠／綜合報導

凱米颱風來襲，花蓮縣24日傳出死亡意外，中興路一處建物頂加6樓的女兒牆，因被頂樓加蓋的鐵皮重擊後不堪風雨摧殘掉落，砸毀停放在1樓的轎車，導致車內母親身亡、兒子重傷的憾事，網友也紛紛指出台灣特有的鐵皮違建現象害人不淺。

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《花蓮女兒牆掉落母死兒傷！為美侖飯店員工宿舍　業者：未使用頂加》報導，該棟建物事實上是美侖飯店承租作為員工宿舍使用，美侖飯店廖姓協理解釋該棟建物在1989年建成時就蓋了頂加，屬於既存違建，之後在2012年由新屋主購入，由美崙租用作為員工宿舍，並委託他們處理，但沒有使用到頂加部分。

▲▼ 頂加,鐵皮,台中,颱風, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣違建亂象叢生，風險意識應該是要每個人都有。（圖／記者陳筱惠攝）

不過對於既存違建拆不拆，如何拆？

清查各縣市政府對於既存違建認定時間上，並未有統一標準。以花蓮縣來說，既存違建如頂加、女兒牆等，認定時間落在2012年4月1日前，而各縣市政府拆除大隊作業守則的優先拆除對象，針對影響公共安全，如佔用防火隔間、防火巷、佔用騎樓、道路以及「新」違建或是既有違建修繕進行拆除。

民眾要如何自保？根據內政部新違章建築立即處理資訊系統，可受理2012年後施工中、新完工違章建築，以及未核准樹立及招牌廣告，即報即拆，但若非此類型的違章建築案件，則是要透過各縣市政府如1999專線或縣市長信箱或專線檢舉。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣各縣市對于既存違建時間點認定不同。

TACC台中市建築師公會理事長虞承宗坦言：「此次颱風造成的憾事，除了天災外，也有人禍因素，台灣違建亂象叢生，短時間內中央政府、地方政府雖難以改變，但防災風險意識應該是要每個人都有。」

虞承宗說：「建議現有違建，可以先就結構安全部分鑑定。以此次案例來說，鐵皮加蓋、磚造女兒牆，可能早已有裂縫產生，不論是耐震係數、抗風係數都不足抵擋風雨，若事前可以檢視或是加固處理，或許就能避免憾事發生。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據內政部新違章建築立即處立資訊系統，可受理2012年後施工中、新完工違章建築，採即報即拆。（圖／記者陳筱惠翻攝）

另外，虞承宗也給出建言：「雖然各縣市地方政府皆有逐年列管既存違建進度，但也因拆除的量實在太大，多半排在緩拆名冊。過去曾提出過，在頂樓財產交易時，不論是買賣、繼承，要移轉前就必需把違建先拆除，這方式也許能夠被動卻釜底抽薪的改變違建、頂加的亂象。」

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關鍵字：颱風違建鐵皮花蓮悲劇女兒牆掉落既存違建報拆檢舉拆除凱米颱風

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