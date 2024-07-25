北台灣淹水大魔王「不淹了」　在地人：全要感謝它





▲汐止淹水狀況明顯改善，要感謝員山子分洪道建設。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

過去汐止淹水淹出名，22年前納莉颱風時，甚至整區有一半泡在水裡。不過，近日強颱凱米侵台，目前汐止無傳出明顯淹水災情，就有在地議員科普，這全要感謝員山子分洪道。

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過去汐止是北台灣最會淹水的地區之一，2001年9月17日納莉颱風來襲，根據汐止區公所資料記載當時全區共9015戶淹水，幾乎近半數汐止地區泡在水中。

然而，強颱凱米侵台，不少地區也傳出災情，尤其高雄淹水很是嚴重，而汐止目前為止則無傳出明顯淹水災情。汐止在地議員張錦豪今日發臉書表示：「現在汐止人都忘記為什麼不淹水了。」

▲納莉颱風時汐止空拍照。（圖／翻攝自臉書社團《我是汐止人》）

張錦豪說：「1997年，時任台北市市長的陳水扁，因為每次颱風都會淹水的汐止區，建請中央與台灣省政府建分洪道，2001年納莉風災後，當上總統的陳水扁終於有能力來實現當年汐止居民的請託，也就是員山子分洪。」

張錦豪表示：「非常感謝員山子分洪，完工後，大台北經歷多次颱風，原本動輒淹到二樓的汐止，開始不淹水了，汐止南港不必再為基隆河水患所苦。」

中信房屋汐止大同加盟店長陳玉玲表示，過去汐止經常淹大水的時期，房價可說是打到骨折，每坪僅個位數，但自2005年7月「員山子分洪道」啟用後，淹水問題明顯改善，也開啟汐止的房市發展。

陳玉玲指出，目前汐止市區新建案、部分中古社區成交價站上6字頭，未來還有新推案將挑戰7字頭以上，房價不可同日而語。

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