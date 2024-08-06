「股房連動」沒定律　7次股災3次房市反上衝

▲台股5日全面血洗，房仲統計7次股災當年與其前後年房屋買賣移轉量，顯示股災與房市成交量並不一定正相關。。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張雅雲／高雄報導

台股昨日下跌逾1800點，各界認為將進一步影響房市，房仲統計7次股災當年與其前後年房屋買賣移轉量，其中2003年SARS、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19股災，當年度買賣移轉棟數反而成長，顯示雖有「股房連動」，但股災與房市成交量並不一定正相關。

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住商機構統計內政部資料，觀察自2003年SARS以來共7次股災，有4次股災當年度買賣移轉棟數出現下滑，其中2008年金融海嘯、2011年美債危機、2015年中國股災及2022年FED停止QE等，當年度買賣移轉棟數與去年相比出現跌幅，惟2003年SARS、2018年美中貿易戰及2020年COVID-19的3次股災，當年度買賣移轉棟數反而成長。



住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，全球股災造成長時間經濟危害，衝擊國家整體發展，雖說當時平均房貸利率並不高，但投資人受創慘烈，致使房市交易量難有表現。

最值得關注是2015年中國股災，當時隔年(2016)買賣移轉棟數僅24.5萬棟，創下歷史低點，主因是「房地合一稅」初上路，重挫房市信心，交易量急縮，不過隔年因諸多區域房價盤整吸引買方回籠，加上當時並無打房新政，不動產市場立即谷底回升。

另外，若觀察近年全球天災如SARS、COVID-19，當年度買賣移轉棟數表現卻是更勝去年，甚至有買氣延續至隔年的趨勢。

▲台灣近期股災之房市表現。（表／住商機構提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，2020年COVID-19侵襲台灣，央行立刻降息1碼，且美國無限QE(量化寬鬆)，導致市場熱錢豐沛，資金流入房市；此外，2003年SARS當時土增稅減半徵收刺激不動產交易，故SARS次年買賣移轉棟數高達41.8萬棟，可見政策與主要國家經濟策略對房市影響至深。

賴志昶認為，不少民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，期待搶進房市低點，雖說確有「股房連動」情形，惟房市表現總是慢半拍，且由於房市物件流動性低，市場傳聞投資客「賣房救市」恐怕遠水救不了近火。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，今年上半年台股站上2萬點創下歷史新高，市場游資熱錢滿滿下，全台移轉棟數有感上升，相較其他金融商品，房地產的價格變化是極度緩慢的，轉手性也較差，不至於立刻出現所謂「斷頭潮」，甚或影響房價。下半年除股災，國內各銀行房貸已面臨滿水位，加上政府維持打炒房態勢，房市能否延續買氣，有待市場觀察。

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