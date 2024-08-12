半年報揭「代銷雙雄好會賺」　持續買地佈局自建案

▲房市買氣熱，代銷雙雄上半年繳出亮眼財報。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「代銷雙雄」海悅（2348）、愛山林（2540）公布上半年財報，皆繳出亮麗成績。這2間公司除代銷本業量能充沛，在自建案方面也積極佈局，今年都將有新案推出、個案完工入帳，此外也都在今年持續出手購地，企業發展動能強勁。

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愛山林公告上半年財報，營收49.51億元，年增約42%，稅後淨利11.5億元，EPS（每股純益）2.84元，優於去年的1.59元。

愛山林上半年獲利成長，主要仍來自於代銷事業貢獻，且在手量能無虞，下半年將推1777億元量體，百億個案包括中和「左岸明珠」、三重「市政帝寶」等等，其中不乏還有自建案投資。

事實上，愛山林近年在自建案開發多有佈局，雖然今年預計只有板橋總銷5.5億元「帝景3號」、14億元「帝景5號」，到了明年則將進入完工入帳高峰期，2025年估達126.5億元量體完工、2026年更高達126.5億元，統計到2029年共達1719億元。

愛山林今年也持續購地，2月時以33億元買下新莊捷運丹鳳站旁帶照土地，面積廣達4376.8坪，另外7月時又以5.78億元購入新竹縣、苗栗縣交界處1.1萬坪山坡地。

▲代銷雙雄上半年財報。（表／記者項瀚製）

海悅今日也公告上半年財報，營收39.42億元，年增93%，稅後淨利14.59億元，EPS（每股純益）9.36元，營收來源主要也是代銷業務。

自建案方面，海悅下半年預計有2新案完工入帳，分別是新莊「海悅花園」、南港「擎天森林」，後者海悅分回比例約8.96％，市場預估有機會認列25億元營收。

此外，下半年將在台南推出新案「世界南科C」，持續佈局自建案，並看好中南部發展，7月時也砸5.05億元買進台信醫院管理顧問公司的台中南屯970坪土地，持有比例約7成。

不只如此，今年海悅還為北台灣市場投下重磅消息，首先3月時與璞永等8家公司聯手，砸131億元買下仁愛路「芙蓉大樓」，市場預估改建開發價值高達400億元，另外針對新店「開明商職」開發案，預計將由濟盟、新美齊、海悅共同開發，市場估全案總銷200億元，海悅占20％。

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