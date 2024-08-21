全盛時期有29間店！　麵包一律15元爆紅店「最後一間關了」

▲「淺草麵包」全台最後一家分店位於小港區，5月底結束營業後火速租出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄超高CP值的人氣麵包店「淺草麵包」，全盛時期在全台擁有29家分店，最後一家分店位於小港區，5月底結束營業後火速租出，新店家並掛出「敬請期待」布條洩玄機，專家分析，該店位於小港最熱鬧的市中心，才能無縫銜接烘焙業搶進，預估月租金約9~10萬元。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」

淺草麵包當年在高雄成立第一家店，主打各項麵包均一價15元麵包而爆紅，小港店一開店就轟動，全盛時期全台多達29家門市，今年5月底連全台最後一間小港店都收攤，品牌走入歷史。

▲淺草麵包當年在高雄成立第一家店，主打各項麵包均一價15元麵包而爆紅，小港店一開店就轟動。（圖／翻攝自Google Maps）

該店位於小港區漢民商圈的漢民路，地坪60.4坪、建坪147.9坪、屋齡19年，不到1個月屋主就火速租出，新店家將由「85度C」進駐，並掛出「敬請期待」布條，目前還尚未營業。記者致電總公司詢問開幕時程，該公司回應尚無確切日期。該店實登價格、租金均未公布，在地仲介預估，月租金約為9~10萬元。

住商不動産高雄小港餐旅加盟店長余增旭表示，漢民路商圈是小港最精華的蛋黃區，漢民路商家林立，包括漢民國小、中山國中、小港高中都在附近，離小港醫院、高雄市立社教館等設施都不遠，有足夠消費人口支撐商圈消費力。

▲新店家將由「85度C」進駐，並掛出「敬請期待」布條。（圖／記者張雅雲攝）

區域內最大特色就是消費族群非常穩定，多以在地自住客為主，余增旭表示，小港醫院投資36億元打造的2期急重症醫療大樓，去年底已經啟用，醫護就業人口紅利也成為周邊房市買盤主力，目前市場行情走揚，大樓以2~3房為主流，新成屋單價也站上3字頭。

余增旭指出，漢民路以透天店面為主，1樓店面月租金約4萬元，整棟月租金多落在6萬元左右，沿線人、車潮相當多，店面空租率不高，有不少大型知名連鎖品牌、餐飲店家等進駐。

《地產詹哥老實說》EP218／台中最熱2大重劃區比一比 在地：同樣起跑點「房價衝力有差」