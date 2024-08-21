生育率「雪崩式下跌」？一票點頭嘆：跟房價形成完美鏡子反射

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣生育率逐年下降，甚至已經連續3年呈現「死亡人數＞出生人數」的狀況，令人擔憂往後會嚴重人力不足。就有網友貼出一張2015年到2023上半年的生育率折線圖，只見線條一路往下「生育率再破底」，令原PO直呼，「再過幾年生育率會真的雪崩」。貼文一出，便有人無奈嘆，「等房價跌再叫我」、「跟房價形成完美的鏡子反射。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「再過幾年生育率會真的雪崩」，文中附上生育率折線圖，從2015年的21.3萬，一路慢慢降到2022年時只剩13.8萬。原PO接著提到，今年上半年出生人口大概6萬多，推測整年可能就12、13萬，「女生生育年齡大概到35就生不太出來了，所以等到35歲以下女生數量開始大幅下降，大概就沒救了」，好奇過10年，生育率會不會雪崩？

貼文引發熱議，不少人認為，不用等到10年，現在就已經有雪崩的感覺了，「龍年都這樣了，明年大概10萬左右」、「國發會低推估龍年15萬，結果13，比低推估少2萬」、「生育率早崩，只是看人口結構影響何時發作」、「現在就已經算崩了吧？」

其中有網友則討論起原因，頻頻指向1點，「等房價跌再叫我」、「生孩不如買房」、「以前生育口號：孩子是傳家寶。屁啦！房子才是傳家之寶！」「房地產會增值，小孩子不會，反而花錢」、「養兒不如養房，謝謝」、「買房跟養小孩哪個有保障一目瞭然」、「有了房子，沒了孩子」、「一間房子搾乾年輕人40年，能生個屁？」