3~7月資金狂潮進房市　雙北17新案完銷

▲3~7月資金狂潮轉進房市，統計雙北共有19案完銷。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台股在今年3月登上2萬點，大致一路順暢直到 8月初股災，使3~7月資金狂潮轉進房市，統計雙北共有19案完銷。其中價格相對親民、區域新案供給稀缺、甚至是高單和高總價個案都上榜。

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股市紅盤所創造的充裕市場資金，與房地產熱潮息息相關，台股在今年3月登上2萬點，大致一路順暢直到 8月初股災，從3月到7月資金狂潮轉進房市，多項房市數據表現亮眼。

《住展》雜誌彙整雙北市這段時間推出的新案，由建商公布完銷資訊，一共19案告捷，台北市、新北市各完銷了8案與11案，不論價碼高低，抑或是位於蛋白或蛋黃區，買盤一致搶房掃貨不手軟。

《住展》雜誌發言人陳炳辰指出，這份完銷榜單中，一方面有如台北市文山區「原禾呈真」開出平均單價7字頭，新北市淡水區「萬企君品-上善區」則開價3字頭，相對親民價碼造就光速謝幕。

另一方面，也有出於區域市場新案稀缺，激勵快銷謝幕，像新北市新店區七張生活圈的「佳元柒章」、三重區菜寮一帶的「敦美集」，與樹林區南樹林火車站地段的「舜記福砌」就屬案例。





▲3~7月雙北完銷新建案整理 。（表／記者項瀚製）

更值得注意的是，面對高價案，資金也強勢挺進不畏懼，台北市完銷案計有4案的平均開價在單坪110~138萬元，最高為大安區的「全坤御峰」，來到138萬元，其次是南港區「豐琚」的137萬元。

總價來看也驚人，台北市破單價百萬元的四案與北投區的「天母鑲玉」，加上車位後的總價都攀上2000萬元，同樣的情況出現在新北市的「國泰‧旭」和「幸福琚」。

這股買氣又體現於戶數較多的新案上，如戶數來到百戶以上的台北市文山區「安家湛」，與新北市三重區「敦美集」，資金熱激發的搶房潮，一百多戶一眨眼就售罄，甚至像「敦美集」的價位達到8字頭高水位，去化仍順暢無礙。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年一手市場市況火熱，但現遇到央行限貸令，多少影響市場信心，讓部分買盤轉為觀望，再加上台股也拉回整理，整體投資氛圍降溫，下半年房價不易再創新高，新案銷售速度也可能稍微放緩，但以目前來看，市場還不至於反轉往下。

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