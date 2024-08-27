全台「米其林密度」最高行政區入榜16間　新案均價1坪130萬

▲中山區的大直商圈高消費客群豐富，成為米其林摘星餐廳的熱門集中地。（圖／台灣房屋提供）

記者張雅雲、記者陳筱惠／綜合報導

2024年米其林星級餐廳名單揭曉！今年獲得星級評等的餐聽共49間，其中台北市中山區以16間入榜居冠，中、南部則是台中市西屯區表現最亮眼，一口氣有4間餐廳進榜，高雄也有3家餐廳奪下1星，至於享有美食之都盛名的台南，今年再度無緣上榜。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年順利摘星的餐廳，在區域分布上，中山區以16間餐廳勝出，主要因為中山區涵蓋範圍廣，中山北路一帶較多觀光客，高端餐飲業發展得早，還有晶華飯店等星級酒店，讓高價餐廳有行也有市。

而新興的大直商圈更是近年米其林的熱門商圈，今年仍有5家入榜，都分布在樂群二路、樂群三路，也是受到周邊大直豪宅住戶及內科高階豪客的消費支撐。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，米其林餐廳大多設點在富人聚落、商業密集度高的區域，中山區近1年新屋成交單價約130萬元，這類區域的在地客群經濟實力強，能夠支撐高檔餐廳的高價消費，再加上便捷的聯外交通，也會吸引不少人潮前來朝聖。

縣市 行政區 家數 上榜餐廳 台北市 中山區 16 淬達尼斯廚坊、RAW、態芮**、明壽司、A Cut、Ad Astra、天香樓、巴黎廳1930X高山英紀、欣葉鐘菜、米香、斑泊、Impromptu by Paul Lee、明福台菜海產、鱗隆、Circum-、WOK by OBOND 台北市 大安區 8 logy、牡丹、謙安和、de nuit、吉兆割烹壽司、壽司芳、ZEA、A 台北市 松山區 6 INITA、T+T、或割烹、雅閣、富錦樹台菜香檳（松山）、Sens 台北市 中正區 3 山海樓、請客樓、NOBUO 台北市 大同區 2 頤宮***、盈科 台北市 士林區 1 金蓬萊遵古台菜 台北市 信義區 1 侯布雄** 台中市 西屯區 4 鱘之華、Forchetta、文公館、元紀 台中市 西區 2 俺達的肉屋、MINIMAL 台中市 南屯區 1 JL Studio*** 台中市 北區 1 澀 台中市 太平區 1 L'Atelier par Yao 高雄市 前鎮區 2 Sho、毓 Gen 高雄市 前金區 1 Haili

▲2024年米其林摘星餐廳行政區統計。資料來源：米其林指南官網；紅字為新進餐廳，***為三星餐廳，*為二星餐廳，無標記為一星餐廳。（ETtoday製表）

此外，有8間餐廳都位在五星國際飯店中，且當中不乏老字號飯店，顯示各大星級旅宿面對市場競爭，留住客人的關鍵就是抓住客人的胃，甚至新進榜的「A」，還是唯一間開在百貨商場中的餐廳。

中、南部則是台中市西屯區表現最亮眼，一口氣有4間餐廳進榜，都位於大七期市政核心，「JL Studio」摘下唯一三星殊榮，位於七期的「Forchetta」、「鹽之華」也分別摘下一星，而「元紀」、「文公館」也都緊鄰七期，使大七期生活圈相當於擁有7顆星。

根據《樂居網》統計，七期近1年房價漲幅達18.71%，新屋成交均價達到每坪72.77萬元。位於七期南側的單元二更以低建蔽率、低容積率、低密度與高綠覆率的「三低一高」特性，吸引眾多高級住宅和名廚餐廳進駐，成為新興的隱富聚落。房價漲幅更高達20.34%，新屋成交均價約為每坪68.32萬元。

▲今年新開幕的高雄頂級粵菜餐廳「雋 GEN」，開幕半年成功奪得1星。（圖／記者張雅雲攝）

南台灣僅3間餐廳榮獲米其林1星殊榮，包括今年新開幕的高雄頂級粵菜餐廳「雋 GEN」，開幕半年成功奪得1星，「承Sho」和「Haili」則再度蟬聯榮獲米其林一星肯定，全都集中在南高的亞洲新灣區。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹分析，高級餐廳看準亞灣的高端消費實力，成為米其林摘星最多的地段，指標豪宅為「THE ONE」、「定潮」等，最高單價達5字頭。

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