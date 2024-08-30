租期還有1年　柯文哲高雄競總房東直接求售6000萬

▲民眾黨去年總統大選高雄競選總部位於熱鬧的新堀江商圈，堪稱南部「起家厝」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

民眾黨近期黑料雪球般越滾越大，去年總統大選時，位於高雄的競選總部位於熱鬧的新堀江商圈，堪稱南部「起家厝」，也是目前的民眾黨高雄市黨部。根據實登公布，月租金8萬元，近期屋主則開出6000萬元求售，更自曝「出價就談。」

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民眾黨去年11月5日成立的競選總部，也是目前的民眾黨高雄市黨部，位於南高新堀江商圈，設在林森路大樓1樓店面。根據租賃實登公布，該店面租期為2023年10月1日至2025年9月30日，總面積70.59坪，月租金為8萬元。雖然租期未結束，選後競總就已撤出。

▲民眾黨競選總部租金8萬元，簽約至明年9月。（圖／翻攝自實價登錄網站）

沒想到近期隨爭議愈演愈烈，該店也隨之開出6000萬元求售。根據銷售資料指出，為2間樓店打通，使用坪數1樓34坪、2樓40坪，附8台大金冷氣，並且「出價就談」，換算單坪約81萬元，若以競總租金來看，投報率約為1.6%。

根據實登揭露，2016年該店面曾有交易紀錄，2間總價分別為1837.8萬元、1942.9萬元，合計3780.7萬元，換算單價51萬元，賣家為北部自然人。

美家站前資產管理有公司店東才毓仁表示，當初柯文哲競總設立在新堀江商圈，除柯在青年族群支持度高外，商圈也相當潮流、交通便利，可吸引年輕柯粉來此聚集，若其他店家進駐，外牆可設置大型廣告看版，成為區域醒目地標。

才毓仁表示，目前商圈1樓店面單坪租金約落在1000~1200元，若以成交行情來看，落在單坪50萬元上下。

▲新堀江早期聚集許多年輕的消費人潮，屋主多把店面當成收租金雞母。（圖／記者張雅雲攝）

才毓仁分析，新堀江早期聚集許多年輕的消費人潮，屋主多把店面當成收租金雞母，近年因商圈轉移到北高，店面出現不少空置。

在地仲介透露，隨電商、外送服務日漸蓬勃，之前新堀江有不少實體店面結束營業，目前店家需要的店面規模逐漸縮小，中小型店面租金較低，且需求量相對於大型店面穩定，月租金10萬元以下較易租出，以區域房價換算，其實租金效益不算高。

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