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股民反向做空台積喜提頭期款　曝：買房依舊跟著台積走

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有網友開心分享，最近股市做空台積電，剛好賺了一筆，決定「取之於台積，用之於台積」，置產高雄房市。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

受惠 AI議題，台積電今年登千金股行列，出現破千元的新天價，不料近期漲跌互見。有網友開心分享，最近股市做空剛好賺了一筆，這筆錢來得又急又猛，決定「取之於台積，用之於台積」，看好高雄房市願意投資，上網詢問網友意見。

《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

一名網友在網路論壇「mobile01」上發出詢問，表示自己最近股市做空台積電，剛好賺了一筆，這筆錢來得又急又猛，身為北部人，不靠家裡北部新建案買不起，但看好高雄房市願意投資。

因此決定「取之於台積，用之於台積，」加上認為台積電在高雄設廠，應該會帶動高雄房市，想趁機投資下去再賺一波，想問在地人有沒有什麼好建議？

貼文一出，有網友狂酸，會氣爆、還空污、自來水也不能喝、一下雨就淹水、不下雨又沒水，有電廠還停電，連自己的子弟都養不活還北漂，但是這些都沒關係，有了台積電房價一定漲。也有網友認真推薦，以現階段來說，投資高雄就是以台積第一環為主，包括左營、橋頭、楠梓。

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台積電第一圈房價基期仍低，且可直接受惠的區域包括楠梓高大特區、橋頭的高雄新市鎮。（示意圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，台積電第一圈房價基期仍低，且可直接受惠的區域包括楠梓高大特區、橋頭的高雄新市鎮，目前高大預售案行情落在單坪40萬元上下，且因生活機能完善，愈來愈多自住客進駐。

高雄新市鎮位於橋頭，目前區域房市因之前預售案熱銷，呈現「缺貨」狀態，第4季推出的新案，預計也要45萬元起跳。

對不少網友認為高雄房價已漲過頭，現在進場剛好當韭菜，謝哲耀表示，以全台房價來看，高雄漲幅不算高，對長期置產或自住客而言，未來產業進駐後，以5~8年為房市循環，仍成長可期，但若追逐短期爆發性，高雄前幾年房價暴漲為「百年一遇」，未來也難複製。


《地產詹哥老實說》EP220／無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮

關鍵字：台積電高雄房市股市網友高大高雄新市鎮

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