高鐵南延有譜　1區面施工黑暗期成房價窪地

▲高雄市長陳其邁表示，高雄車站已挖了20年，再挖10年恐影響商圈發展。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高鐵南延方案一變再變，行政院長才稱「願做決定」讓高鐵南延盡早實施，高雄市長陳其邁表示，高雄車站已挖了20年，再挖10年恐影響商圈發展，希望審慎評估。專家表示，該區因交通黑暗期商圈人潮流失，已成房價窪地。

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針對高鐵南延屏東方案，行政院長卓榮泰24日在立法院答詢稱，為了國人整個鐵道運輸、高雄發展及地方和諧，「我願意做這個決定，讓它盡快實施」。

對此，高雄市長陳其邁25日強調，原來的鐵路地下化已經挖了20年，現在又要再挖10年，對交通及周遭商圈的發展，都會造成不同程度的影響，希望能夠經過審慎的評估，來減低對整個城市，不管是民眾房屋及道路交通的衝擊。

目前高鐵最南只到左營站，若進到高雄市中心，然後延伸到屏東，交通黑暗期將再度重創商圈。在地人不滿表示，高雄車站從20年前蓋到現在還沒完工，以前學生時期常去的建國路，整條路都是電腦、3C店家，堪稱3C一條街，現在沒了人潮，整個商圈空蕩蕩，不少店面高掛租售廣告，對高鐵進市區，還要再花10年施工已無期待。

年份 2024 2023 2022 2021 2020 成交量 36 件 69 件 75 件 101 件 80 件 成交價 22.8 萬 19.2 萬 26.8 萬 15.6 萬 15.5 萬

▲高雄車站周邊屋齡近年5年以上中古屋價量。（ETtoday製表）

根據高雄實價網統計，高雄車站周邊屋齡5年以上大樓房價，今年均價約22.8萬元，與高雄車站前、後各一站的後驛站、美麗島站，動輒3~4字頭房價相比，相對親民，也成高雄房市近年在台積效應下的價格窪地。

住商不動產七賢加盟店東祝遵評指出，市中心房價通常是精華地段最高，愈往蛋白區愈便宜，高雄車站位於三民區，是早期開發的舊市區，商業機能發達，早期是傳統南高蛋黃區，近年卻因人口外流，新案不多成為房價窪地。

祝遵評表示，高雄房價高漲，該區不少屋齡約30年大樓，如「站前廣場大廈」、「天安大飯店」等，多落在每坪15~20萬元，價格相對親民，因而大幅拉低區域行情。

至於2022年出現成交價提升，祝遵評研判，屋主當時感受到買氣回升，所以紛紛出售閒置資產，火車站工程預計2025年即將完工，近期屋主開始惜售，擔心賣得太早，造成今年交易量再度萎縮，後續還是要看商圈人潮是否回流，才能帶動區域發展。

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