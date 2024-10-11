神秘自然人分3次吃下gogoro高雄門市　單坪300萬直逼帝王價

▲電動車品牌Gogoro高雄中正門市2018年盛大開幕，位於苓雅區中正三路，出現同一自然人整合基地陸續收購。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

電動車品牌gogoro高雄中正門市2018年盛大開幕，位於苓雅區中正三路，近年出現同一自然人整合基地陸續收購，根據最新實登，其中2筆土地成交價高達300萬元，已逼近高雄2013年創下的美術館特區306萬元地王價格。

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gogoro位於苓雅區中正三路，2018年盛大開幕，目前整棟店面已被拆除，根據Google Maps顯示，2022年該店還有營業。

▲gogoro位於苓雅區中正三路，2018年盛大開幕，目前整棟店面已被拆除。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登揭露，gogoro基地範圍共有1筆透天及2筆土地交易，今年8月2筆44.47與26.92坪土地，成交金額分別達1億3340萬元與8076萬元，換算單坪均為300萬元，創該區地價新高，同時也逼近京城2013年以單坪306萬元入手的美術館特區地王價格。

而早在2022年，同一買家就入手gogoro舊址的透天建物，以1億2680萬元成交，地坪71.69坪，換算地價176.8萬元，換言之，該買家成功整合入手gogoro舊址全部基地。

據了解，買方為高雄在地吳姓自然人，具醫療器材批發業背景，高雄市仲介公會理事陳揚智分析，該2筆創價購入的土地，用意應在整合基地，因此買家願意高價購買，用來自用或規劃收租型產品都有不錯效益。

交易時間 標的 總價 地坪 單價 2024/8 林德官段 1505 地號 1 億 3340 萬 44.4 坪 300 萬 2024/8 林德官段 1504-2 地號 8076 萬 26.9 坪 300 萬 2022/7 中正三路 20 號 1 億 2680 萬 71.69 坪 176.8 萬

▲Gogoro交易紀錄。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

而緊鄰的gogoro基地的和運汽車停車場，面積97.4坪，也早在2015年由同一吳姓自然人入手，目前仍持續營運中，該地換算單價98.1萬元，合計該買家共入手gogoro舊址與和運租車停車場，總面積共240.49坪，成交額4億2652萬元，換算單坪177.3萬元。陳揚智表示，若以整合後地價來看，相當符合區域行情。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該基地位於市中心中正金融商圈，沿線有不少商辦，附近就是捷運橘線信義國小站出口，離明星學校信義國小也不遠，各項機能相當發達，若規劃為新商辦，單坪租金也有1000~1500元水準，不論是出售、租賃，都有足夠需求。

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