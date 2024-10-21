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「台積第一圈」預售案單價68萬創高　在地：成屋庫存不到千戶

▲▼ 左營,高鐵,世紀莊園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有台積電第一圈利多效應的左營，9月出現預售大樓最高成交價達68.1萬元，刷新區域新高，連在地人都不可置信。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價因台積效應買氣升溫，房價跟著水漲船高。根據最新實登，有台積電第一圈利多效應的左營，9月出現預售大樓最高成交價達68.1萬元，刷新區域新高，連在地人都不可置信。專家表示，人口板塊也將出現移動，左營人口數被楠梓超車是無可挽回的趨勢。

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

根據實登，6月左營區首度有新案站上6字頭，「鑫天際」位於高鐵特區，屬於台積電第一圈，6月出現頂樓戶坪數為60坪，成交價達63.5萬元，總價3765萬元，一舉突破區域6字頭天花板。

9月63.5萬元天花板價格再度再度被衝破，「世紀莊園」創左營區單價歷史新高，出現68.1萬元的新天價，該戶為13樓、41.78坪，總價2513萬元。該案位於站前南路、站前北路，屬於高鐵特區後站範圍，社區戶數共783戶，目前成交565筆，成交最低單價34萬元、最高達68.1萬元，均價則是來到43.3萬元。

▲▼ 左營,高鐵,世紀莊園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，對重視機能的購屋族來說，相當具吸引力。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高鐵特區距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站都不遠，也有新光三越左營店，兼具地段與成熟商圈，對重視機能的購屋族來說，相當具吸引力。

加上又有 「左營高鐵科技之心」公辦都更案議題，國揚集團將投資188億元，興建商辦、住宅和旅館，預定2031年~2032年完工，對在地來說也是相當大利多，已有不少置產客入手該區產品，帶動房價持續上攻。

行政區 人口數
鳳山區 355,400
三民區 330,764
左營區 197,591
楠梓區 194,334
前鎮區 178,591
苓雅區 163,590
小港區 154,556
鼓山區 141,182
大寮區 112,119
仁武區 98,624

▲高雄人口前10大行政區。資料來源：高雄市政府。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，以人口數來看，以往高雄前5大行政區一向是鳳山、三民、左營、楠梓、前鎮，不過根據最新統計顯示，左營即將被楠梓超車，降為第四大行政區。

陳揚智分析，台積電設廠帶動楠梓區建商大量推案、大量過戶，楠梓人口超車左營是無可挽回的趨勢。

謝哲耀說：「明年台積電P1、P2廠將陸續投產，儘管民眾期待信用管制帶動房價下跌，雖出現購屋信心潰散，但由於左營區成屋庫存不到千戶，『多殺多』力道不強，短期內仍是量縮價微揚。」

《地產詹哥老實說》EP226／都更後連廁所都換不回來？　高手指點：5條件有望1坪換1坪「甚至更多」

關鍵字：高雄房價台積電左營高鐵世紀莊園

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