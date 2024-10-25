央行打房不要緊　北投房仲：低總價大樓「新青安買盤未滅」

▲北投捷運站周圍房價相對親民，且多規劃小坪數，買盤使用新青安的比例高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

9月央行重拳打房，但強調首購、新青安不受影響。北投在地房仲表示，北投捷運站周圍房價相對親民，且多規劃小坪數，買盤使用新青安的比例高，受打房衝擊不大，房市穩健，建議投資置產客先緩緩，但剛需自住客仍可進場，畢竟區域釋出量少，「現在遇到一間喜歡的房子，過陣子再來可能也找不到了。」

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政府在2023年8月推出新青安政策，使得房市交易火熱，價量齊揚，但也因為熱過了頭，銀行放貸資金水位滿，甚至逼近銀行不動產放款30%的上限，央行也於今年9月19日祭出第七波選擇性信用管制，被稱為近年史上最重打房措施，重挫房市買氣。

不過央行也強調，抑制房市措施不影響剛性需求的首購族，新青安政策持續，首購也是銀行放款的首要對象。然而，在新青安、央行打房共存的環境下，總價相對親民、剛需首購族多的區域，在這波房市反轉中受到衝擊的程度也會更小。

東森房屋北投捷運加盟店東陳金德表示：「即便央行9月出手打炒房，但由於台北市捷運北投、新北投站周圍中古大樓房屋總價較低，使用新青安的買盤比例高，整體受到的衝擊不大，尤其是小宅物件，這類型產品價格對比新青安去年8月上路前，上漲約10~15%，平均成交速度也縮短，從半年~1年縮短為3個月~半年，該區也是政府打房之下，房市相對穩健的區塊。」

陳金德表示，放眼台北市12個行政區，北投區的平均單價相對親民，但區內仍有不小價差，像是北士科重劃區新案單價動輒120、130萬元，反觀北投捷運站周邊每坪便宜30萬元之多，僅90~100萬元，相對好入手，CP值高。

而北投站周圍最夯的中古大樓屋齡普遍10~20年，不會太舊，年輕人接受度高，成交單價在80~85萬元，且大多規劃小坪數產品，套房總價1200萬元上下，2房總價2000~2500萬元。另外，隔壁一站的新北投房價更是親民，20年溫泉套房單價6~7字頭，總價800~1000萬元即可入手。

▲北投、新北投站周圍的小坪數中古大樓夯。（圖／東森房屋提供）

陳金德補充，北投捷運站周圍居住環境舒適，有山、有溫泉，也屬於相當成熟的商圈，吃喝採買便利，買盤結構多元，除了來自雙北各地的首購族之外，也有許多換屋、退休族群選擇在此落腳。此外，北投磺港路綠色廊帶工程正在興建，預計2026年完工，北投市場與行政中心也在重建，居住環境將越來越好。

陳金德建議，央行剛出手打房，雖然北投站周圍受到的衝擊較少，但仍建議投資置產客可以先稍微觀望，但對於有自住剛性需求的買方來說，挑好物件、價格合理之下仍可出手，畢竟該區釋出量少，「現在遇到一間喜歡的房子，過陣子再來可能就找不到了。」



▲東森房屋北投加盟店東陳金德。（圖／東森房屋提供）

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