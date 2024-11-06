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美國屋主Q3房屋融資達1.5兆！　創近2年新高

▲▼房產,房子,房屋,房地產,仲介。（示意圖／Pixabay）

▲美國屋主房屋融資創下2年來新高。（示意圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國屋主目前擁有創紀錄的房屋淨值，但過去2年利率上升使他們不願意動用這筆資產；隨著利率調降，這一情況正在逐步改變。根據「ICE Mortgage Technology」數據，今年第三季度房屋貸款持有者提出了480億美元（約新台幣1.5兆元）的房屋淨值，這是自聯準會（Fed）開始升息2年以來的最高數量。

綜合外電報導，儘管房貸利率並非直接跟隨聯準會利率，但房屋淨值信用額度（HELOC）與其密切相關。聯準會於9月中將利率下調0.5個百分點後，提出的行為有所增加，但屋主們仍然謹慎。

美國屋主合計擁有超過17兆美元的淨值，其中約11兆美元為「可動用淨值」，即在維持20％房屋淨值的情況下可以借出的部分。平均來說，每位屋主目前擁有31.9萬美元的房屋淨值，其中20.7萬美元為可動用淨值。第三季度，屋主僅提取了0.42%的可動用淨值，僅為聯準會加息前10年間提取率的一半。

ICE的研究與分析副總裁沃登（Andy Walden）指出，「過去10個季度中，屋主共提取了4760億美元的房屋淨值，這僅為正常情況下預期的一半，相當於接近半兆美元的資金未流入廣泛經濟中。」

屋主通常將這筆資金用於房屋維修、裝修項目及大筆開支，如學費。沃登分析了過去兩年的成本變化，發現若透過HELOC提取5萬美元，月付金額從2022年3月的167美元上升到今年1月的413美元。近期的利率調降略微減輕了這些成本。

沃登進一步表示，「市場目前預計到明年底將再降1.5個百分點，若這預測成真且利差保持穩定，這將對新的房屋淨值貸款以及現有的HELOC借款人帶來正面影響。屆時5萬美元的提取月付金額可望降至300美元以下。」

關鍵字：美國房地產房貸利率北美要聞

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