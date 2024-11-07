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台中老＋幼人口逾百萬　4區獲新醫療院所支撐受矚目

▲▼台中醫療院所 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市有4區將新增新醫療院所，其中最快落成的位於沙鹿區「光田綜合醫院向上院區」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市人口突破285萬人大關，但實際查詢，截至10月底人口台中市民60歲為以上的數量來到66.8萬人、14歲以下的人口為37.4萬人，這兩族群最需要醫療院所支撐，在這樣的趨勢下，醫療及長照需求持續湧現，業者投入醫療園區開發，也有望帶動周邊房市進一步需求。

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以台中來說南區、北屯區、沙鹿區、豐原區等行政區都將新增醫療院所，完工後預計可提供上萬名就業機會，特別是醫師高收入群體對於居住需求的增加，有望帶動區域房市進一步發展，也吸引精銳、久樘、豐邑、國聚、茂洋、大華、亞昕等建商購地推案。

▲▼台中醫療院所 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市4區醫療院所周邊指標推案。

盤點台中新增4大醫療院所，包含南區有中興大學攜手台中榮民總醫院，於復興校區共同興建智慧醫療園區，基地位於五權南路與復興路三段，占地約2.4公頃，預計分為二期開發，2028年底完工營運。

另外，亞洲大學斥資75億元於豐原區興建的「亞洲大學豐富健康產業園區」，預計2028年下半年完工。預計打造兼具醫院、長照、托育及產學中心的全齡健康福祉園區，完工後預計可創造2000名就業機會。

至於位在北屯區太原路三段的「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學取得投資經營權，預計2025年完工，預計可引進數千個就業人口，進一步推動當地發展。沙鹿區「光田綜合醫院向上院區」則是將於下半年完工。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出：「目前台灣高齡化的成長速度十分驚人，住宅需求也正逐漸改變，除了長照需求變高外，未來包含方便銀髮族起居生活的通用無障礙住宅，有電梯管理、鄰近醫院、超市等便利性高的社區，都將成為未來房市的寵兒。」

▲▼台中醫療院所 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家認為中部地區新的醫療院所不乏出現在新興重劃區或周邊，帶動房價波動的機會比較高。（圖／記者陳筱惠攝）

大家房屋企研公關主任賴志昶說：「目前北部醫學中心都在發展成熟的區域，中古屋居多，平均房價穩定，但中部地區新的醫療院所，不乏出現在新興重劃區或周邊，新案量增，不僅受退休、換屋族青睞，可發現首購族也偏好這樣的區域，但房價波動也相對較大。」

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關鍵字：台中醫療園區房市就業機會人口老化人口房價南區豐原北屯沙鹿

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